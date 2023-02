Vivalia "va tout faire pour maintenir la PMA"

Et le DG de reprendre cette maxime bien connue des économistes: "les besoins sont illimités mais les ressources sont rares". "En tant que gestionnaire, nous devons en permanence faire des choix, dans un contexte économique que tout le monde connaît et face auquel toutes les institutions et entreprises doivent faire face."

Pascal Mertens, qui est entré en fonction en septembre dernier, a rencontré le service gynécologie de Libramont. "Ce dossier est suivi, je peux vous le dire, on a des débats en interne. Tout est entrepris pour que la réputation justifiée de la maternité de Libramont puisse être préservée et voire même encore renforcée dans les prochains mois. La maternité de Libramont est une maternité qui tourne, et qui fait un travail de qualité."

Deux démissions, coup sur coup, de deux gynécologues dans le même service, c’est tout de même alarmant ? " Comme dans toute entreprise, le contexte fait que certains font des choix, répond le DG. Je pense qu’aujourd’hui, peut-être encore plus qu’hier où il y avait une assez grande stabilité dans les institutions, les gens ont des priorités autres, une patience peut-être moins grande qu’avant et cela amène un plus grand turnover.

J’espère que dans les prochains mois, on pourra annoncer qu’un ou deux gynécologues rejoignent l’équipe de Libramont."

"Si possible, on va améliorer l’offre de PMA"

Quid de la PMA (procréation médicalement assistée) ? Le seul centre que compte notre province sera en péril dès le mois de mars (lire ci-contre). "Des discussions sont en cours pour désigner de nouvelles personnes responsables de la PMA, avance Pascal Mertens. On va bien évidemment tout faire, pour maintenir la PMA, et si possible améliorer l’offre de PMA sur la province de Luxembourg, c’est évident. C’est une activité qui est un service apportant une plus-value considérable pour la population potentiellement concernée. Et tout le monde est potentiellement concerné. Ce n’est pas une activité que nous souhaitons abandonner, que du contraire."

Le directeur général a également rencontré l’équipe de sages-femmes de Libramont. "Si des ajustements doivent être faits, nous les ferons. Mais ce n’est pas à travers la presse que nous les ferons", commente-t-il.

Et une salle de césarienne, ne fût-ce que dans le futur hôpital de Houdemont ? "Il y a débat sur ce sujet. S’il y a unanimité pour dire que c’est un plus, bien sûr qu’on en mettra une en place. À ce stade-ci, il est loin d’y avoir unanimité à ce propos", conclut le directeur général.