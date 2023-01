Le second, bruxellois, qui était son complice et n’a joué qu’un rôle mineur en le conduisant en voiture à Namur et à Libramont, écope d’une peine de 150 heures de travail.

Ils viennent le menacer à Libramont

Les faits se sont déroulés au mois de mai 2021.

Le 19 mai 2021, un père de famille de la région de Libramont vient déposer plainte à la police pour des faits dont vient d’être victime son fils, étudiant. Au début du mois, ce fils a été contacté par un individu qu’il connaît sous un nom d’emprunt, Anthony, et auquel il avait acheté du cannabis un an et demi auparavant. Le fameux Anthony prétend qu’une autre personne, que l’étudiant lui a présentée deux ans plus tôt, lui devrait un montant de 2 500 €.

Quelques jours plus tard, le 14 mai 2021, l’ancien dealer de cannabis, Anthony, se présente au kot de l’étudiant libramontois à Namur, avec un 2e jeune qui l’a amené en voiture. Anthony se montre menaçant et insiste pour pouvoir retrouver l’autre homme qui lui devrait les 2 500 €. Dans le kot à Namur, les deux visiteurs repartent avec une veste doudoune de l’étudiant qu’ils prennent en "garantie".

Le 18 mai, quatre jours plus tard, Anthony se montre encore plus pressant. Il téléphone sur le portable de l’étudiant et exige une somme de 1 000€, faute d’avoir pu récupérer les 2 500€ qu’il réclamait auprès de la tierce personne. Il lui formule des menaces très strictes: "Ne fais pas appel à la police ! Sinon, tu seras constamment en danger partout où tu seras !"

Un rendez-vous est fixé pour le jour même tout près de la gare de Libramont. Anthony y arrive en voiture conduite par l’autre jeune qui l’avait emmené quelques jours plus tôt à Namur. L’étudiant, apeuré, lui remet 1 000 € et reçoit, en contrepartie, du cannabis. Il lui est réclamé le reliquat de 1 500 € pour la fin de la semaine

Mais la police est prévenue et elle permet d’arrêter assez vite Anthony, qui est en réalité Antonio Castaldi. Celui-ci est inculpé d’extorsion et tentative d’extorsion.

L’intéressé vient de regretter les faits devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, qui l’a cependant condamné à une peine avec sursis. Son comparse, l’ayant transporté en voiture à Namur et Libramont, écope de la peine de travail.