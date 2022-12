Libramont : le Réseau Paysan ferme son magasin mais continue la promotion du local

Avec comme autre particularité, un magasin tenu à tour de rôle par des producteurs eux-mêmes. La formule a pris et la crise du Covid a suscité un nouvel engouement pour le circuit court et le local.

Au printemps, 2021, le magasin Réseau Paysan déménageait même de quelques mètres pour ouvrir dans une surface commerciale à côté du rond-point de Recogne.

Mais l’aventure du magasin prendra fin ce samedi 31 décembre avec une fermeture définitive. Une décision prise face à la hausse des coûts de l’énergie, des frais de fonctionnement et la baisse du pouvoir d’achat.

"En 2021, nous avions saisi l’opportunité pour déménager vu l’engouement, explique Hélène Deketelaere, coordinatrice du Réseau paysan. Notre loyer avait déjà quadruplé. Désormais, nous ne pouvons plus assurer les coûts de l’énergie propres à un magasin d’alimentation."

Face à la baisse du pouvoir d’achat, la nouvelle clientèle est aussi retournée vers la grande distribution.

"Pourtant nous communiquons sur le fait que des produits locaux, comme les légumes, sont parfois moins chers que dans la grande distribution, poursuit la coordinatrice. Nous vendons aussi peu de produits transformés. Cela peut aussi expliquer le choix de la grande distribution alors que les gens ont moins le temps que durant les périodes de confinement."

Avec cette fermeture, la coopérative devra licencier une personne ; la première fois en 10 ans d’existence

Un déménagement à Marbehan

Si le Réseau Paysan ferme son magasin, la coopérative continue cependant bien son rôle de relais entre producteurs locaux, épiceries locales et établissement horeca avec la centralisation logistique et la livraison. Le Réseau, regroupant 100 producteurs, et desservant 115 épiceries et établissements en province de Luxembourg et à Bruxelles, va néanmoins déménager cette autre activité. Son nouveau siège sera installé dans le courant du mois de janvier sur le site Trabelbo à Marbehan. "Nous avons cherché des endroits dans la région de Libramont, qui était un point central, mais nous n’avons rien trouvé d’abordable, confie Hélène Deketelaere. Notre nouveau siège, pour une activité logistique, nécessite moins de fourniture en énergie car il ne sera plus couplé à une activité de magasin. Nous allons faire le gros dos durant la crise mais restons bien au service des producteurs locaux. Et nous n’allons pas cesser de communiquer sur l’intérêt de la consommation en circuit court pour soutenir l’économie locale."

Le magasin Réseau Paysan liquide son stock jusque samedi avec des réductions entre 25 et 40%. Pour la suite, le Réseau Paysan va aussi continuer la promotion des épiceries locales de la région de Libramont en réorientant les clients vers elles.

Des initiatives locales et citoyennes, notamment au départ de la Haute École Robert Schuman, pourraient aussi prendre le relais.