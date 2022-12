« Cette cyberattaque n’a rien de surprenant »

Dans la nuit du 13 au 14 mai, l’intercommunale Vivalia était touchée par une cyberattaque et avait une nouvelle crise à gérer après celle du Covid. Le virus, informatique cette fois, et injecté par des pirates, a touché 200 serveurs et 1 500 PC de l’intercommunale de soins santé. Une situation, impactant le fonctionnement des activités médicales, qui a obligé Vivalia à devoir revoir complètement son organisation.