Zoning Idélux de Weyler-Hondelange: Messancy et Arlon rappellent leur position

"Nous revoyons notre stratégie de développement des zones via l’extension de plusieurs parcs existants, compte tenu de l’évolution de la demande et en envisageant aussi la création de nouveaux parcs de grande dimension et proches des pôles urbains", a expliqué le directeur général d’Idélux.

Et c’est justement une extension qui a été évoquée au moment des questions. Celle du parc de Weyler-Hondelange situé à cheval sur Messancy et Arlon. La première de ces communes s’y oppose farouchement tandis que les élus d’Arlon s’accordent sur une sorte de "oui, mais…" en étant favorables à une extension d’un peu plus de 6 hectares au lieu des 28 hectares prévus dans les cartons par Idélux.

Le projet suscitant des craintes car il prendrait place sur des parcelles agricoles.

« Vous êtes à bord d’un rouleau compresseur »

Un agriculteur, Adrien Blaude, fort d’une pétition de plus de 3 500 signatures, avait même pu interpeller directement des députés au parlement wallon le mois dernier. Et c’est un représentant de Messancy, Philippe Douret, qui s’est levé pour interpeller cette fois publiquement la direction et les administrateurs d’Idélux.

"Vous êtes à bord d’un rouleau compresseur écrasant tout mais il serait temps que des passagers en descendent pour voir la réalité, a lancé le représentant de Messancy. Pourquoi allez-vous à l’encontre du souhait des communes concernées ?"

Dans un ton moins direct, le bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus, a aussi demandé la parole pour rappeler la position de sa commune tout en saluant le rôle d’Idélux pour le développement économique provincial. "Nous allons devoir réfléchir ensemble" estime le bourgmestre d’Arlon.

Au final, c’est le gouvernement wallon qui devra trancher en acceptant ou non cette extension. Mais en l’état actuel, la branche Idélux Développement maintient son souhait d’extension.

"Par rapport à Weyler-Hondelange, nous avons déjà été à l’écoute du monde agricole en revoyant le projet d’extension de 45 à 28 hectares, défend devant l’assemblée générale, le président d’Idélux Développement Elie Deblire. Nous avons laissé cheminer le dossier. Il se trouve sur la table du ministre. (NDLR: chez Willy Borsus, ministre régional en charge de l’aménagement du territoire.) Nous prendrons acte de la décision et peut-être que nous devrons prendre un autre chemin."

Le président d’Idélux Développement disant aussi espérer que "ceci va déboucher sur la création d’un parc" en rappelant à nouveau le chiffre de 0,4% du territoire provincial occupé par des zonings. Avant de lancer à son tour "Ne croyez-vous pas qu’il y a encore de la place pour des parcs ?"