TV Lux va bénéficier d’une hausse de subvention

Car TV Lux avait précédemment bénéficié d’une subvention de 2,50 €/habitant. Et l’assemblée générale de Sofilux, réunie mercredi soir, a cette fois marqué son accord au retour des fameux 2,50 € pour 2022. Soit une subvention totale d’environ 720 000 € accordée à TV Lux pour l’aider à assurer son fonctionnement.

"Il a été dit que la quote-part Sofilux a été revue l’an dernier à 2€ par habitant, ce qui n’est pas tout à fait exact, dit le président de l’intercommunale Sofilux, Michel Mullens (Les Engagés). Or la subvention prévue est de 1,50 €habitant. Tout montant supérieur est donc une décision votée par l’assemblée générale."

Les responsables de TV Lux et de Sofilux se sont rencontrés. Et il est apparu que la télévision locale devait faire face comme beaucoup à une hausse des coûts de l’énergie mais aussi à une augmentation de ses coûts salariaux. "La quote-part de 2€ sembla it donc insuffisante pour permettre à TV d’approcher l’équilibre budgétaire", précise Michel Mullens.

Une décision liée aux dividendes d’Ores

Mais du côté de l’intercommunale, il y avait aussi la volonté de ne pas léser les 44 communes luxembourgeoises regroupées en son sein, avec des dividendes diminués. Car, pour faire simple, si Sofilux subsidie TV Lux et est d’ailleurs propriétaire du bâtiment l’hébergeant à Libramont (tout comme la RTBF), l’intercommunale a bien comme mission notamment de reverser les dividendes d’Ores aux différentes communes luxembourgeoises au prorata de leur taille et de leurs parts.

Une baisse des dividendes liée à Ores, et aux réseaux d’énergie, n’aura finalement pas lieu. Du moins pas toute de suite. Et Sofilux a donc un peu de réserve. Ce qui permet de garder des fonds pour TV Lux. Car si la quote-part à la télévision locale est calculée par habitant, les communes ne doivent pas mettre directement la main au portefeuille mais bien accepter que cette quote-part provienne du "pot commun".

La subvention a été acceptée à plus de 95% par l’AG de Sofilux, le reste étant considéré comme des abstentions par manque de représentants présents pour certaines communes.

Le président de Sofilux précisant aussi que le maintien de cette subvention pourra encore être décidé l’an prochain en fonction des prévisions budgétaires.

Cette subvention à la télévision locale n’est cependant pas liée, du côté de l’intercommunale Sofilux. à une autre forme de subvention que pourrait accorder un niveau de pouvoir comme la province.