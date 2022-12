Apprendre à Libramont les bases du métier de boucher

Lire et Écrire Luxembourg, en partenariat avec la Trêve, le CEPPST (centres d’insertion socioprofessionnelle), l’IFAPME Libramont et en collaboration avec le Forem et Alimento, organise une formation professionnalisante dans le secteur de la boucherie, "L’ABC de la Boucherie". Elle se déroulera à Libramont (accessibilité/transports en commun), du 10 janvier au 11 juillet 2023.