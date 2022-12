Un jeu de société ludique sur le parcours des migrants, réalisé par "Lire et écrire Luxembourg" (vidéo)

Pour le réaliser, les formatrices ont travaillé avec les apprenants, de différentes nationalités, qui ont partagé leur parcours, leur histoire. "Des parcours migratoires qui sont souvent compliqués et violents pour ces gens qui voient en l’Europe un eldorado", note Rita Stilmant, la présidente de Lire et Écrire Luxembourg. Ce sont ces histoires, authentiques, qui ont servi de base. Et que l’on retrouve dans les fiches d’identité des huit différents personnages du jeu (4 hommes et 4 femmes, de différents profils et nationalités), ainsi que dans un cahier pédagogique, qui reprend entre autres les témoignages. Ce sont également les apprenants et leurs formatrices qui ont conçu le design du jeu, de ses différentes pièces et coloré l’ensemble. Accessible à partir de 8-10 ans, "Voyage au Paradis ?" se divise en trois parties, avec une série de problèmes, mais aussi des ressources possibles.

Dollars et bouées

"La première partie, c’est le chemin, quand la personne décide de quitter son pays, détaille Maryse Pochet. Il est confronté à des embûches, comme payer des faux papiers, le passeur, dit l’homme invisible, etc."

La deuxième partie, c’est la mer qu’il faut traverser. Et ce via un bateau représenté par une planche tenant avec un équilibre instable. Et sur laquelle il faut parvenir à mettre tous les personnages sans tomber. L’exercice n’est vraiment, vraiment pas simple. "C’est un reflet de la réalité, précise la formatrice. Et il faut s’aider, le sort de chaque joueur est lié."

La troisième partie, c’est l’Europe, "où le périple est loin d’être terminé car arrivent les difficultés d’adaptations, la solitude, la difficulté des démarches administratives, les risques, etc. Heureusement, il existe des ressources, des associations comme le Crilux, les centres de réfugiés pour aider à s’installer".

Aucun détail n’a été ignoré. Ainsi, les billets de banque sont des dollars, "car c’est l’argent qu’ils utilisent durant leur exil" et il existe des cartes "Western Bank", "à utiliser s’ils n’ont plus d’argent, sinon ils restent bloqués ". Le dé comprend, lui, une face "bouée de sauvetage", qui peut vous sauver en mer. Quant au "?" qui ponctue le nom "Voyage au Paradis", il a été ajouté pour souligner l’incertitude d’un tel périple vers un eldorado qui n’en est pas toujours un.

"Voyage au Paradis ?" peut être joué par équipe d’un ou de plusieurs personnes et la durée peut varier, entre 1h ou plus de 2 h. Il s’adresse au grand public, mais aussi aux professionnels du secteur associatif et/ou public qui veulent aborder ce thème grave de manière ludique. "Ce jeu s’inscrit aussi dans un contexte d’alphabétisation des adultes, le texte a été adapté à cet effet", ajoute Maryse Pochet. Le but est d’en faire un outil de formation permanent. "

Il a été réalisé en collaboration entre autres avec la section menuiserie de l’ICET, Les Hautes Ardennes à Vielsalm, le centre régional d’intégration ou encore la Province de Luxembourg.

Pour s’en procurer l’un des 500 exemplaires, il vous suffit de contacter "Lire et Écrire Luxembourg".