Samir Chentour n’est plus l’entraîneur de Libramont B

Le 0 sur 6 réalisé contre Tellin et Bras aura été fatal à Samir Chentour, qui était l'entraîneur de Libramont B depuis la création de l'équipe en 2021. Le président Bernard Jacquemin ne souhaite pas commenter cette décision avant la réunion qui se tiendra ce jeudi avec les joueurs. Le coach remercié se montre un peu plus loquace: "J'ai demandé à avoir une réunion avec le comité lundi, en raison du manque d'implication de certains joueurs ces dernières semaines. Certains jeunes trouvaient que j'étais trop exigeant et trop dur avec eux. Le comité les a écoutés et a décidé d'arrêter notre collaboration." Capitaine et numéro 10 de l'équipe, Kévin Touillaux lui succède comme T1 pour ce qui ne devrait pas être qu'un simple intérim.