Bientôt le retour de la P1 à seize équipes ?

Nombreux sont les dirigeants, entraîneurs et joueurs à avoir réclamé le retour de la P1 à seize équipes. Ils ont, semble-t-il, été entendus par le comité provincial puisque ce point figure à l’ordre du jour de la prochaine CPE. Mais si ce retour à une P1 à seize est acté, il faudra peut-être attendre la saison 2024-2025 pour qu’il entre en vigueur. "Si les clubs sont d’accord, on pourrait aussi envisager une application avec effet immédiat (donc dès la saison 2023-2024)", glisse Guy Van Binst. Le cas échéant, à qui reviendraient ces deux sièges supplémentaires en P1 : à deux montants de plus ou à deux descendants de moins ? "Ce retour d’une P1 à seize n’est pas prévu dans le règlement provincial actuel. Suivant le règlement fédéral, les places vacantes reviennent à des montants en plus." Les clubs qui se battent pour le maintien en P1 et les clubs qui jouent la montée en P2 ne verront donc probablement pas les choses du même œil. "Attendons de voir comment les choses se passent lors du premier débat", conclut Guy Van Binst.