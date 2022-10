Ce mercredi, à La Roche, les organisateurs ont levé quelques coins du voile pour cet événement phare en province de Luxembourg.

La place Mac Auliffe de Bastogne sera de nouveau le centre névralgique avec chapiteau et podium ainsi que toute une série d’animations comme la séance de dédicaces tant attendue du vendredi. Après une édition 2022 encore sous mesures sanitaires, les Legend Boucles retrouvent leurs habitudes donc et cette parade dans le centre de Bastogne qui accueille chaque fois des milliers de spectateurs. Les équipages auront, eux, leur assistance de nouveau au marché couvert.

Le parcours ? Une étape forestière de 28 km, une spéciale spectaculaire à La Roche

On le sait, le parcours des Legend Boucles est gardé secret jusqu’au bout. Mais quelques indices ont été donnés lors de cette conférence de presse.

La journée de samedi comptera deux fois cinq spéciales dont l’une uniquement sur la commune de La Roche. "Ce sera spectaculaire", annonce Pierre Delettre.

Pour le dimanche, place au retour dans la forêt avec cinq spéciales au menu des pilotes dont un tronçon de 28 km. "Un juge de paix, une spéciale où tout pourra basculer", note l’un des organisateurs. La fin de l’épreuve est annoncée aux alentours de 14h le dimanche après 200 à 210 km de spéciales.

Les communes de Bastogne, Bertogne, Houffalize, Gouvy, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Libramont et Neufchâteau seront traversées avec des spéciales inédites.

Des Classic 60 à 65, avec arceau obligatoire

Pour les pilotes, la principale nouveauté réside dans la transformation des Classic 60 en Classic 65. "Et je peux vous assurer que cinq kilomètres en plus, ce n’est pas rien en historique avec des slow-zones à respecter", commente Pierre Delettre. Cette hausse de moyenne s’accompagne d’une obligation d’avoir un arceau de sécurité six points dans les habitacles.

"La sécurité est primordiale et doit l’emporter sur tout le reste", ajoute l’organisateur.

Rappelons que cette obligation d’un arceau de sécurité ne concerne pas les voitures alignées en ‘Classic 50’, catégorie qui reste en l’état.

Enfin, notons que la catégorie ‘Challenger’évolue, acceptant désormais les voitures jusqu’au 31 décembre 1990, ce qui est également le cas en ‘Classic 65’.

Les inscriptions seront ouvertes dès ce 1er novembre.

Quel plateau ?

Mais quels pilotes seront de la partie ? Les organisateurs ne peuvent pas encore s’avancer, mais le changement de date et le retour à une édition normale permettent de penser que le plateau sera très relevé.

"J’ai eu contact avec des préparateurs de voiture et certains en ont déjà une dizaine à préparer. Je suis convaincu que quelques jolis noms vont nous rejoindre", conclut Pierre Delettre.