La rencontre aurait pu être pliée à la pause, mais les Mauves sont tombés sur un Jozef Rehak à un excellent niveau.

Ni le soulier d’or Lefort, le buteur Roset ou le séduisant Mezouari n’ont pu trouver la faille lors d’un premier acte maitrisé par les hommes de Samuel Bodet. En face, les Canaris étaient fantomatiques, ne parvenant pas à aligner trois passes d’affilée et se heurtant à un bloc bas libramontois solide. Seule frayeur pour Libramont, un ballon sauvé sur la ligne sur un corner.

Dès la reprise, un effort de w mettait les Mauves aux commandes. Moment où la rencontre a changé de physionomie, Libramont reculait énormément, ne pressant plus que dans son camp et laissant trop de liberté à Givry qui héritait de plusieurs opportunités dont l’une très franche pour Kambuania sauvée par Delmé.

Frédéric Herinck n’avait pas eu le choix que de secouer ses troupes et d’effectuer trois changements avant l’heure de jeu avec Cleymans dès la pause puis Mathéo Dufrasne et Abderrabi juste après le 0-1 alors que l’exclusion de Grégoire perturbait quelque peu l’arrière-garde libramontoise qui devra s’incliner sur un but chanceux du jeune Matteo Dufrasne.

Les deux équipes auraient pu tout perdre dans le final avec plusieurs situations de deux contre deux dans chaque camp, mais ni Goury ni Lefort n’arriveront à rendre heureux leurs supporteurs.

"Nous avions tout en mains pour gagner, note Samuel Bodet, le coach de Libramont dépité. Nous avons reculé de manière incompréhensive et manqué de lucidité devant le but et dans les moments chauds comme sur l’exclusion. La première période était très bonne. Nous n’avons pas su gérer le press de Givry après la pause. Est-ce qu’on a le niveau ? On se pose des questions, mais ce qu’on a montré pendant 50 minutes était de qualité. Il faut oser, jouer sans stress malgré la situation." Une situation qui aurait pu évoluer si la tête de Nkokolo avait fini dans le but plutôt sur la barre transversale à trois minutes du terme.

GIVRY: Rehak, Atundu (56’, M. Dufrasne), Werard, Goury, Kone, Khelil, Butovskis, Kambuania, Itoua, Gabiam (56’, Abderrabi), Djouahir (46’, Cleymans).

LIBRAMONT : Delmé, Robinet, Grandjean, Nkokolo, Mezouari (61’, Bigonville), Baudot (74’, Vandaele), Roset (72’, Giboux), Grégoire, Grandjean, Mosquero, Bunout, Lefort (89’, Richard).

Arbitre: D. Bertholet.

Assistance: 60

Note du match : 6.

Cartes jaunes: Robinet, M. Dufrasne.

Cartes rouges: Grégoire (72’, 2CJ), Kone (80’, 2CJ)

Buts : csc Khelil (50’, 0-1), M. Dufrasne (83’, 1-1)

3’, Lefort reçoit le ballon au second poteau, enroule, mais Rehak sauve magnifiquement.

19’, Mezouari isole Roset qui perd son face à face avec le portier de Givry.

21’, Mezouari arme au ras du poteau, Rehak sauve encore.

43’, la tête de Kambuania est sauvée sur la ligne par Robinet.

50’, effort de Lefort sur l’aile gauche, il centre, Khelil veut intervenir, mais pousse la balle dans le but (0-1)

72’, Grégoire reçoit une deuxième jaune après une altercation avec Koné.

80’, le même Koné commet une faute et écope logiquement d’un deuxième carton jaune.

83’, Mathéo Dufrasne, excentré sur la droite, tente un centre tir qui termine dans la lucarne opposée (1-1).

84’, Nkokolo reprend de la tête, le ballon finit sur la transversale.