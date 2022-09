24 heures de cheval, ce vendredi, à Bougnimont

Pour réaliser un tel événement, on se doute qu’il faudra beaucoup de monde pour encadrer les participants. "Nous pouvons compter sur de nombreux bénévoles dont des parents, poursuit la responsable . Il y aura également de nombreux moniteurs dont deux de renommée internationale".

Soixante cavaliers inscrits

L’événement est ouvert à tous, pas besoin donc d’être affilié au centre équestre. "L’idéal est de disposer de son propre cheval mais nous pouvons en fournir quelques-uns. Si des enfants sont intéressés, nous disposons également de quelques poneys. Les moniteurs intéressés sont également les bienvenus".

Pour le moment, plus d’une soixantaine de cavaliers sont inscrits pour cette folle journée. Il y en aura donc au moins un par demi-heure tout au long de ces 24 h Pour tenir, les organisateurs ont prévu un coin restauration et un bar dont l’ensemble des bénéfices seront également versés à Viva for Life. "Nous espérons que de nombreuses personnes viendront nous encourager durant le défi, elles sont en tout cas les bienvenues."

Mais d’où vient cette idée un peu folle d’organiser une telle manifestation? "Chaque année, nous sommes touchés par l’élan de générosité des gens pour Viva for Life, explique Cindy Dehez. Vu l’espace dont nous disposons au centre équestre, l’idée est venue de faire quelque chose ici. Le projet aurait déjà dû se mettre en place l’an dernier mais nous avions été contraints de l’annuler suite au Covid. On se lance un peu dans l’inconnu mais on espère que l’événement sera un succès", conclut Cindy Dehez.

Début des 24 h le vendredi 16 septembre à 16h. Le Centre Équestre du Thiers du Mont se situe au 25 rue de la Tour à Bougnimont (Libramont-Chevigny). Page Facebook: "24 h à cheval pour Viva for Life".