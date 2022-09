Série : pédagogies alternatives (8/10) | Une première rentrée réussie pour Alterego à Libramont

Une école privée alternative pour les enfants de maternelles jusqu’aux grands ados de niveau de fin de secondaires. Une école s’adaptant aux enfants et non l’inverse."La faiblesse de l’un peut être la force de l’autre, chacun pouvant apporter des choses"confie Laure-Line Montoisy. Dans son école, il est question de petits groupes, de jeux, de méthodes Montessori ou Freinet,… " Le but n’est pas de se cantonner à une seule méthode."Même le cours de gym se basera sur le partage. " J’ai prévu d’aller courir avec les ados chaque semaine mais chacun sera aussi invité à faire découvrir son sport favori."

Déjà une liste d’attente

Et le projet a séduit. 8 enfants sont accueillis en maternelles, 10 en primaires et 10 en secondaires (2 groupes de 5).

" J’ai une liste d’attente; cela montre bien que ce projet répond à une demande"estime Laure-Line Montoisy. Pour encadrer les différents groupes, elle peut aussi compter sur des intervenants extérieurs.

Et l’école Alterego ne ressemble vraiment pas à une école. Première "règle", obligation pour tous de laisser les chaussures sur le pas de la porte. À l’intérieur, l’ensemble est cosy et les espaces flexibles Les adolescents se partagent des locaux à l’étage avec une cuisine, une salle bain et même une pièce ressemblant à un petit salon. Le rez-de-chaussée accueille les groupes de maternelles et de primaires avec à nouveau du mobilier et des espaces adaptés aux enfants. On trouve des jeux de société, des livres, une cabane… mais pas d’écran.

Le grand jardin derrière le bâtiment vient d’être semé. Un sentier pieds nus va y être aménagé. Et à terme, une pergola viendra compléter le tout avec donc la possibilité d’organiser "l’école du dehors"

Le projet, avec cette première rentrée, est donc passé du stade de rêve à celui de réel établissement qui a séduit enfants, adolescents et parents par sa nouvelle approche de l’apprentissage.