Arnaud De Lie a intégré le Top 10 mondial: «Ce qu’il fait, c’est énorme !»

Une sacrée performance, qui met encore plus en lumière l’épatante éclosion du talentueux coureur de Lescheret. Certes, le sprinter de Lotto-Soudal est à bonne longueur du leader Tadej Pogacar, de Wout van Aert ou de Primoz Roglic, mais il n’est pas loin, au niveau des points, d’un certain Mathieu van der Poel…

« Arnaud continue de gagner, de briller, et on s’en réjouit », commente Maxime Monfort, directeur sportif au sein de l’équipe belge. « Ce qu’il fait, c’est tout simplement énorme ! Gagner cinq courses en début de saison, quand tu es dans une bonne période, c’est déjà très fort, mais continuer à parvenir à s’imposer ensuite, c’est pour moi tout aussi énorme. Mardi, il a certes battu Arnaud Démare, mais ce que je retiens, c’est qu’il s’est imposé au bout d’une course vraiment difficile. Dans les vrais sprinters, il n’y a que Démare et lui qui ont survécu. Cela souligne la difficulté de l’épreuve. Et le cap franchi par Arnaud. »

Les prestations de celui qui est dans le top 5 des coureurs les plus victorieux de la saison ont-elles changé la perception des coéquipiers et du staff de Lotto-Soudal à son égard? « Arnaud, c’était déjà la petite mascotte quand il est arrivé chez nous, avec son caractère et sa façon d’être », répond Maxime Monfort. « Au fil des mois, il est resté comme ça, mais il a ajouté un vrai statut avec ses victoires et résultats. En fait, il a tout simplement renforcé qui il est. Il fédérait déjà beaucoup autour de lui avant, mais c’est encore plus fort avec son nouveau statut. »

Que peut-il espérer un niveau plus haut, dimanche, à Plouay? « Il est dans une bonne spirale, il est encore bien frais en cette fin de saison. Il est un des rares coureurs de l’équipe à ne pas avoir dû boucher des trous pour remplacer des malades ou des blessés. On a voulu le préserver. Plouay, c’est peut-être encore un peu trop tôt, mais c’est clairement le genre de course sur lequel on espère le voir briller. Plouay, ça peut lui convenir. Ce qui serait pas mal pour nous, car il y a pas mal de points à prendre là-bas… »

Les points. Un sujet qui revient constamment avec la lutte intense pour le maintien dans le World Tour. « Nous continuons d’y croire, tout en sachant que nous n’avons pas notre destin entre les mains », termine Maxime Monfort. « On fait tout pour y arriver. Mais cela peut se jouer sur des détails. Movistar qui est pour l’instant juste devant nous peut prendre 800 points sur la Vuelta. Mais ils peuvent ne pas les avoir s’ils perdent Valverde et Mas sur maladie en fin d’épreuve… »