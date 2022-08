Chasse aux «goodies», moins de béton: vers une foire plus durable

Devenir la foire agricole la plus durable d’Europe. Voilà l’ambition que revendique désormais la Foire de Libramont. La thématique de cette édition 2022 "Ici commence un monde durable" devrait d’ailleurs devenir un leitmotiv récurrent."Nous visons clairement le long terme"confie Henri Louvigny, président du cercle logistique, au sein de Libramont Coopéralia, l’organisation de la Foire. Ce cercle, dans la nouvelle structure de la Foire, a pour rôle d’accompagner les exposants dans cette volonté de viser des objectifs durables. Limitation des déchets et recyclage sont des critères. "Nous avons demandé notamment aux exposants de plus distribuer de "goodies", ces gadgets à usage unique qui seront ensuite rapidement jetés,explique Henri Louvigny.Mais les exposants eux-mêmes sont sensibles à ces questions dans ce qu’ils présentent. Nous les avons incités à mettre en avant leurs avancées sur leur stand. Une machine consommant moins est bénéfique pour les agriculteurs mais aussi pour l’environnement. Et un tracteur tournant au méthane est le bon exemple."