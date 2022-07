Foire de Libramont : les races paradent comme des stars pour le 3e jour

Véritable vitrine des races présentes dans les fermes, la Foire en a profité du défilé général pour proposer une transhumance des champions ovins, bovins et équins, pour montrer la qualité de toutes ces races."C’est un niveau jamais atteint, poursuit M. Piérard.La présence du vétérinaire Léonard Théron et les explications des éleveurs, c’était vraiment très intéressant."Le public amassé autour du grand ring a donc pu découvrir ou redécouvrir des races moins connues tout en appréciant les qualités des spécimens lauréats.

Le cheval de trait toujours le héros?

Mais le cheval de trait reste-t-il vraiment le héros de la Foire de Libramont? Un concours qui accueille moins de spécimens que lors des précédentes éditions. Un Covid qui a aussi laissé des traces auprès des éleveurs. Et puis, si ce n’est le dimanche et le lundi, une visibilité relative. Cantonné dans le rez-de-chaussée, avec simplement deux chevaux en présentation aux abords de l’allée centrale, le trait s’avère très (trop) discret."Est-ce que le concours des chevaux de trait est encore au centre de cette foire?, s’interroge d’ailleurs un éleveur.D’autres races prennent de plus en plus de place et dépassent même la présence du trait ardennais. Il faut absolument mener une réflexion sur la place de notre race dans ce rendez-vous pour encore motiver des éleveurs à poursuivre sur sa pérennisation."

Jean-François Piérard ne partage pas cet avis."La Foire est à l’image de la ferme et les bovins prennent de plus en plus de place. Et le cheval de trait garde sa place importante en notre sein. À présent, il nous reste à retrouver les cochons qui ne peuvent pas encore revenir au vu des épidémies."