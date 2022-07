Willy Borsus: «La Foire de Libramont a cette capacité de dissiper les malentendus»

Cet été 2022 s’avère être un moment clé pour l’agriculture wallonne. Le ministre emmènera sous son bras quelques dossiers sur lesquels il communiquera au cours de cette foire.

Un label, un de plus?

Avec l’APAQ-W, le ministre souhaite mettre en œuvre un nouveau label au travers du logo "label qualité plus". La Wallonie s’inspire quelque peu de ce que la France a mis en place avec son "label rouge" qui "désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité́ supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés."

Cela fera donc un label de plus pour les consommateurs qui doivent commencer à s’y perdre au sein de ces références de qualité qui se multiplient."Trop de label tue le label", confirme Willy Borsus. " Indépendamment de ce label qualité différenciée,j’ai l’intention de faire le point avec les différents acteurs pour avoir une déclinaison commune. Les gens ont cette volonté de valoriser le local, il ne faut donc pas décourager cette motivation spontanée. Mais, dans la forêt de labels, on n’y voit plus très clair."

Le nombre de ferme se stabilise

«On a perdu 56% de fermes depuis les années 90. Mais depuis quatre ans, les chiffres se stabilisent.» ©EdA Mathieu Golinvaux

En diminution constante depuis les années 90, le nombre de ferme semble se stabiliser. C’est ce qui ressort des chiffres tout chauds concernant le recensement de 2021. La Wallonie compte ainsi 12710 fermes. " On en a perdu 56% depuis les années 90. Mais depuis quatre ans, les chiffres se stabilisent." Des activités comme le maraîchage permettent de recréer de nouvelles exploitations. " Dans la nouvelle PAC, on a rendu éligibles ceux qui commencent à s’installer en activité complémentaire."

Limiter l’envolée des prix du foncier agricole

À l’automne, le ministre a programmé "les assises de la terre" " de manière à savoir comment gérer le problème extrêmement complexe d’accès à la terre." Le ministre présente ainsi le rapport 2022 de l’Observatoire du foncier wallon. Les chiffres sont assez précis car ils se focalisent sur le prix moyen de vente par hectare de bien immobilier agricole non bâti et entièrement situé en zone agricole. En 2021, le chiffre moyen était de 34945 € l’hectare. " Ça représente une hausse moyenne entre 2017 et 2021 de 6,5% par an. Avec de fortes variations entre les terres arables en moyenne à 44041 € et les prairies permanentes à 22572 €."Les chiffres s’affolent lorsqu’on regarde de plus près le prix moyen de l’hectare en région sablo-limoneuse dans le Brabant wallon: le prix moyen frôle les 70000 €. " Le but de ces assises est de déterminer une action au niveau wallon pour soutenir le maintien de propriétés agricoles dans les familles et rechercher des nouveaux modèles juridiques pour garder la terre."

Soutien au secteur ovin et à la valorisation des céréales

Dans le focus du ministre se situe la filière ovine. " C’est une filière en croissance. On ne produit que 14% de ce qu’on consomme. Il faut donc soutenir les troupeaux existant." Une enveloppe de 600000 € est prévue " pour accompagner celles et ceux qui veulent s’installer et grandir pour passer un stade professionnel."

La valorisation des céréalessera soutenue par une enveloppe de 1,88 million d’euros. Elle sera destinée " aux filières qui vont transformer la céréale panifiable ou alimentaire. L’idée est de capter la plus-value générée par la valorisation."

La pisciculturebénéficiera aussi d’une enveloppe spécifique " pour produire des truitelles et des alevins alors qu’on les importe actuellement." Ce projet d’écloserie est à l’étude actuellement.

Enfin, une filière en difficulté doit être boostée. Il s’agit du porc piétrain. " On a de moins en moins de producteurs alors que c’est une race wallonne réputée. On réserve des moyens pour un centre d’insémination coopératif wallon." L’accent sera aussi placé sur la recherche, notamment en réduisant l’impact des odeurs des porcs piétrain.

Digitalisation des exploitations

L’agriculture wallonne accuse un retard sur la digitalisation de ses pratiques. Dans les cartons du ministre, il faudra améliorer cet aspect qui peut apporter des retombées tant sur le plan d’une optimisation des pratiques que sur le sur le plan environnemental."On a 9 projets de relance dans le but d’augmenter le nombre d’exploitations connectées et pour travailler sur la sécurisation des données."Le ministre est conscient que l’utilisation des capacités numériques permettra des retombées immédiates. " Disposer de données sur l’état de santé du champ et des végétaux permet, avec le machinisme agricole, d’utiliser différemment les intrants."

Réformer les formations dès 2024

«On doit réformer la formation professionnelle à partir de 2024 sur la durée et sur le contenu en concertation avec le monde agricole.» ©EdA Mathieu Golinvaux

S’il faut insister sur le développement du numérique, la formation doit être à la hauteur des ambitions. " On doit réformer la formation professionnelle à partir de 2024 sur la durée et sur le contenu en concertation avec le monde agricole.En termes de résultat, on doit viser l’efficience absolue."

Maximiser la recherche

" C’est un point important de ma conviction: il faut que la recherche puisse aider au maximum le monde agricole.", Les aspects de développement sont nombreux: " les nouvelles pratiques culturales, s’adapter aux variations climatiques, améliorer le rendement, moins recourir aux produits phytos. La recherche est la partie de la réponse aux défis d’aujourd’hui."

PAC 2023: une aide pour débuter le maraîchage

Le plan soumis par la Région concernant l’adaptation de la PAC à la réalité wallonne est revenu de la Commission européenne flanqué d’une série de commentaires. " On a eu 210 remarques, ce qui est globalement correct. La Flandre en a eu le double…" Les remarques concernent les aides couplées dont la Région a souhaité maintenir un certain niveau. " On avait déjà négocié avec la Commission pour les aides couplées vu notre agriculture d’élevage. On a mis en place un mécanisme équilibré qui tient compte d’une diminution progressive des têtes de bétail."