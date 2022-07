Trois ans plus tard, comme c’est bon de se retrouver à la Foire de Libramont! (photos et vidéos)

«Retrouver les bonnes vibrations du monde de la terre»

Dès 9 h, public et exposants ont franchi le seuil de la Foire, après parfois de longues minutes d’embouteillages, mais impatients d’y retrouver l’ambiance qui lui est propre, entre rencontres amicales et d’affaires. Après un petit déjeuner bien copieux, l’heure était à l’inauguration officielle avec les têtes pensantes de l’événement, mais aussi les élus politiques. Tous heureux de se revoir dans ce contexte et d’aborder l’avenir de l’agriculture, comme l’a d’ailleurs souligné le président de la Foire Jean-François Piérard:"Nous sommes heureux de retrouver les centaines d’exposants et les 200000 visiteurs de moyenne, tous passionnés du monde agricole. C’est bon de se retrouver sur les bonnes vibrations du monde de la terre."Entre applaudissements, rires, poignées de main et retrouvailles, cette Foire s’annonce décidément plus conviviale que jamais, mais pas qu’au niveau institutionnel.

La bonne humeur au rendez-vous

Jeunes, moins jeunes, en famille ou entre amis, habitués ou non, professionnels ou simplement curieux… Des milliers de personnes se sont dispersées sur le champ de Foire, sur les abords des rings ou de la Ferme Enchantée, dans les longues allées, sur les nombreux stands, mais aussi au sein de la traditionnelle Ardenne Joyeuse, soigneusement déplacée pour une ouverture plus tardive."C’est très convivial, nous a confié le gérant du stand Lupulus. Nous sommes très contents de retrouver les consommateurs et nous voyons que cela a manqué à pas mal de personnes également. Tout le monde est de bonne humeur, le public est content de discuter à nouveau avec les producteurs. Nous pouvons dire que cette première journée a très bien commencé."De l’autre côté du bar, le signal est similaire."Deux ans sans foire, ça a fait un vide, dit un consommateur.

C’est sympa de retrouver ce côté terroir, de se promener, de voir des personnes que l’on ne voit qu’une fois par an."Un peu plus loin, sur un stand exposant des machines agricoles, un Français venu tout droit de Moselle:"Je ne loupe jamais une foire, dit-il. J’ai pleuré lorsqu’elle a été annulée à deux reprises (rires). J’attends cet événement chaque année."À l’intérieur, au sein du LEC 1, même son de cloche auprès des entreprises, comités et associations:"Même si nous voyons du monde habituellement, c’est un événement qui brasse énormément de personnes. C’est toujours agréable de faire découvrir notre savoir-faire, notre technologie."

Les échos sont donc plutôt joyeux, en attestent également les sourires et les yeux qui brillent sur les visages. Certaines personnes reviendront d’ailleurs d’ici lundi, à la recherche de conseils, d’idées et de découvertes.