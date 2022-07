Le «Hep Tracteur» du ministre de l’Agriculture avant la Foire de Libramont (vidéo)

Ce vendredi 29 juillet 2022, la plus grande foire agricole en plein air d’Europe reprend du service à Libramont. Deux ans de confinement, cela a été long pour tout le monde. Y compris pour le ministre wallon de l’Agriculture Willy Borsus. Dans notre édition de ce vendredi, le ministre nous livrera ses priorités actuelles pour le secteur agricole. Bien sûr, la mise en œuvre de la PAC 2023 est une priorité absolue pour les agriculteurs wallons. Mais il y a également une série de dossiers qui vont se concrétiser très prochainement ou à moyen terme. Un nouveau label "qualité plus" devrait voir le jour: il valorisera la "qualité différenciée". Le ministre entend aussi remettre de l’ordre "dans une forêt de labels où on n’y voit plus très clair."