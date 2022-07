Ce chantier de modernisation de la ligne Ottignies-Namur-frontière luxembourgeoise consiste en un renouvellement d’équipements vétustes (voies, signalisation) ou d’installations dont le gabarit est désormais trop étroit (ponts, tunnels). L’objectif est d’augmenter la vitesse, la charge et la fréquence du trafic ferroviaire. Pour ce faire, il est également nécessaire de disposer d’une puissance électrique plus importante. La coupure totale du trafic prévue cet été est prioritairement destinée à renouveler la plupart des composants électriques, à savoir les caténaires et leur source d’alimentation, entre Libramont et Arlon

Par conséquent, la SNCB adapte son offre pour limiter au maximum l’impact de ces travaux sur le parcours des voyageurs. Les travaux sont réalisés en trois phases. L’impact sur la circulation des trains diffère selon les phases:

o Du 6/08 au 12/08 entre Libramont et Arlon

o Du 13/08 au 19/08 entre Libramont et Sterpenich et Athus

o Du 20/08 au 28/08 entre Rochefort Jemelle et Marbehan

Des bus de remplacement seront mis en place pour offrir une alternative aux voyageurs. Dans les bus, les voyageurs pourront utiliser leur titre de transport SNCB. Nous invitons donc les voyageurs à bien planifier leur voyage, en consultant le planificateur de voyageur sur l’application de la SNCB ou sur son site internet.