La double casquette de la directrice de la Foire de Libramont fait tiquer l’inspection

Ce vendredi, l’exécutif régional devait se pencher sur l’octroi de son subside annuel à la grande messe agricole s’élevant à 853000 €. La procédure veut que l’inspection ait un regard sur l’utilisation de l’argent public. Et c’est alors qu’une sorte de double casquette a été mise en évidence dans le chef de la directrice de la Foire de Libramont, Natacha Perat.

Rémunérée pour sa fonction managériale par Libramont Cooperalia (la nouvelle structure désormais organisatrice de la Foire de Libramont), la directrice facture aussi des missions de consultance pour la Foire via Sylvagri Consult, une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg.

"La situation existe depuis 15 ans et était connue en toute transparence, nous explique Natacha Perat. Cela représente 200000 euros par an maximum alors que le budget de la Foire est de 6 millions. Ces missions sont purement commerciales. Le subside régional ne sert pas à les couvrir mais est utilisé pour les aspects éducatifs et de promotion de l’agriculture rencontrés aussi par la Foire."

Natacha Perat dit cependant comprendre qu’un problème éthique puisse être perçu. "Mon premier client dans le cadre de ces missions est la Foire dont la Région wallonne est elle-même le premier partenaire, explique-t-elle. Le CA de la Foire devra désormais prendre position pour clarifier les choses."

Trois mesures prises

Comme le précisaient aussi nos confrères du Soir , le gouvernement wallon a entendu le message. Trois mesures sont mises en œuvre comme conditions à l’octroi de la subvention: il doit être mis fin à la relation entre Sylvagri et Libramont Cooperalia, la Sogepa – le bras financier de la Région détenant 75% des parts du LEC- est chargée de réaliser de vérifier la viabilité économique du modèle la Foire et enfin, l’inspection des finances va s’assurer que la subvention wallonne est utilisée à bon escient.

De son côté, le ministre wallon de l’agriculture Willy Borsus se veut posé. " L’inspection des finances a logiquement fait son travail alors qu’il s’agissait d’attribuer un subside après deux années sans Foire et attendons de voir l’analyse" réagit-il.

La directrice de la Foire répète que le modèle de la Foire est viable. "Sinon les banques ne nous suivraient pas" glisse-t-elle. Quant à "l’audit", Natacha Perat se dit tout aussi sereine car ce travail a déjà été opéré lors du changement de structure dans l’organisation de la Foire en 2020.