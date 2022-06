Diamant, brillant et or à Libramont

Les couples mariés depuis cinquante ans (noces d’or), soixante ans (noces de diamant) et soixante-cinq ans (noces de brillant) en 2022, ont été mis à l’honneur par le Collège communal de Libramont-Chevigny ce dimanche. À cette occasion, ils ont reçu des cadeaux lors d’une réception organisée à la Halle aux foires en présence des autorités communales. Ce moment a également permis de mettre à l’honneur les couples de 2020 et 2021 qui n’ont pas eu la chance de participer à une réception en raison de la crise sanitaire. Après l’apéritif et le discours de la bourgmestre Laurence Crucifix, les couples ont pu profiter d’un repas convivial avant de poser pour une photo avec les membres du Collège.