Mardi, dans leur antre du LEC, les responsables de la Foire ont détaillé toutes les nouveautés de cette édition qui se tiendra du 29 juillet au 1er août (et sera suivie de deux jours de Demo Forest). Après avoir rappelé que l’Union professionnelle est devenue une coopérative sociale (Libramont Coopéralia) en 2020 "pour que la Foire appartienne au monde rural et à ceux qui font l’agriculture" , le président Jean-François Piérard a confirmé une nouvelle volonté illustrée par le credo "Ici commence un monde durable". "Si d’habitude, nous avons un thème par année, ce ne sera pas le cas ici , a-t-il indiqué. Notre slogan va nous rassembler pour les années à venir." Avec une ambition claire: "Faire de ce qui est la première fois agricole en plein air d’Europe la plus grande foire agricole durable d’Europe, c’est l’objectif pour 2030".

"Ce credo, ce n’est pas du bla-bla, a assuré Natacha Perat, administratrice déléguée de la coopérative. Nous avons travaillé sur trois axes: sur la gouvernance, sur ce que nous pouvons faire nous-mêmes et sur la vitrine que l’on veut représenter. Pour mettre en place la méthodologie, nous avons fait appel au bureau spécialisé Climact.Nous avons entre autres défini des référentiels, comme le label Finance solidaire, obtenu en mai, et la charte avec le réseau Natagora, qui sera signée à la Foire."

Cette nouvelle philosophie passe par des actions concrètes. "Un effort particulier est porté sur l’offre alimentaire, en mettant en contact les prestataires Horeca et les fermes et les producteurs locaux , indique Natacha Pérat. Nous voulons aussi réduire les émissions de CO2.Ainsi, le TEC va renforcer ses lignes et les bus seront gratuits pour les détenteurs d’un ticket de la Foire. Et une enquête sur la mobilité sera menée durant cette édition car nous manquons de données." Aussi, un parking à vélo sera, pour la première fois, ouvert. Autre axe d’évolution, la réduction des déchets. "Les tapis à usage unique sont désormais interdits – cela représentait 10 tonnes de déchets non recyclables en 2019 – et remplacés par des tapis de chanvre, végétaux ou réutilisables, a-t-elle annoncé. Aussi, le plastique est abandonné, ainsi que les objets à usage unique." Un projet de verdissement est également prévu, avec des espaces de démonstration "des bonnes pratiques".

Quoi de neuf à voir?

Qui dit nouvelle philosophie dit nouveaux agencements. Si les différents rings restent bien en place, à l’instar des activités habituelles, la Foire comportera désormais une allée 100%belge, réunissant des agriculteurs, le village bio, la filière bio-sourcée et le compostage, ainsi qu’un pôle "Lait & santé animale".Le hall thématique réunira près de 80 acteurs du sujet. Quant à l’allée de l’élevage, elle sera revue, pour proposer plus d’animaux et d’explications alors que le pôle "Ferme connectée" sera intensifié. À noter également dans les nouveautés, des démonstrations de maraîchage à cheval, une transhumance avant le défilé général du dimanche et un programme de conférences – "60 à 70 sont déjà prévues" – touchant au "monde durable".

Plus globalement, des parcours seront proposés, par thème: le parcours innovation (avec le Mecanic Show), le parcours bio, le parcours famille, le parcours dédié au lait et santé animale, le parcours "Ici commence un monde durable".

S’il faudra attendre fin juillet pour savoir si les visiteurs répondront toujours présent en nombre, les organisateurs sont satisfaits du retour des exposants. "Vu nos craintes à certains moments, le résultat dépasse nos attentes", s’est ravie Caroline Willems, la directrice commerciale. 680 exposants seront là (pour 800 en 2019) dont 15 à 20% de nouveaux. "Et en moyenne, 80% de la surface est occupée, cela varie selon les secteurs", précise-t-elle, avant de souligner: " Au total, ce sont plus de 150 événements qui sont prévus durant 4 jours." Plus qu’un gros mois à attendre.