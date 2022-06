La commune de Bertrix devrait accueillir Demo Forest jusqu’en 2032

Cette édition 2020 va rassembler 160 exposants, "soit un peu moins qu’en 2019 car si toutes les grandes marques seront présentes, nous avons perdu des petits exposants, a noté Alexandre Dewolf. Le site, d’environ 120 ha, est remarquable avec un mélange de feuillus et de résineux, dont des Douglas de plus de 30mètres." Évidemment, le nouveau credo de la Foire, "Ici commence un monde durable", est aussi appliqué à ce Demo Forest. Quatre axes de réflexion sous-tendront cette thématique: favoriser les forêts multifonctionnelles; repenser la forêt et sa sylviculture; transformer et consommer le bois localement; sensibiliser le public et former les acteurs de la filière.

Quel menu?

Au menu de cette édition 2022, deux concours (débardage-maraîchage-attelage et grimpeur élagueur), deux causeries-débats (adaptation des forêts au changement climatique et valorisation du bois local), ainsi que plus de 500 machines en condition de travail sur 20 ha de chantier.Sans oublier un site de démonstration de bûcheronnage, ainsi que deux restaurants et 8 food-trucks pour se sustenter.Le tout sur un circuit "aisé" de 4,9 km.