Fac à la pénurie, le secteur de l’aide et des soins aux personnes recrute et le fait savoir

Pour faire connaître ces métiers et susciter des vocations, l’IBEFE (Instance Bassin Enseignement Formation Emploi) Luxembourg – en partenariat avec le Forem, le CEFO (Carrefours Emploi Formation Orientation), la Cité des Métiers de Namur et la Province de Luxembourg – a décidé de mettre en place plusieurs actions spécifiques durant ce mois de juin.

La première a eu lieu ce mercredi 1er juin à l’hôtel L’Amandier à Libramont avec la tenue d’un salon d’information des métiers de l’aide et des soins.

" Tous ces métiers sont en pénurie et ils doivent en plus faire face à une inversion de la pyramide des âges, indique Julie Pirson, chargée de mission à l’IBEFE Luxembourg. Le personnel en place est vieillissant tandis que des jeunes ne viennent pas compenser les départs à la retraite. Et finalement, des services pourraient ne plus pouvoir être assurés faute de personnel. Les actions répondent donc à une demande du secteur."

Des retraités ne sont plus remplacés

Le manque de personnel est une réalité vécue, par exemple, par l’ADMR Luxembourg. Cette structure, qui était présente au salon est active sur 17 communes en Centre-Ardenne avec ses aides familiales, son service de garde à domicile et ses aides ménagères sociales. L’ADMR compte près de 300 personnes au sein de son personnel et a son propre centre de formation à Orgeo (Bertrix).

Mais cela n’empêche pas que là aussi des postes sont à pourvoir directement.

"Petit à petit, nous avons vu les difficultés arriver, confie Antonella Fonticoli, directrice régionale de l’ADMR. Quasi un quart de notre personnel est situé dans la tranche d’âge entre 57 et 65 ans. Ces personnes seront admises à la retraite dans les prochaines années mais nous n’avons pas encore l’équivalent pour les remplacer."

La moyenne d’âge au sein du personnel de l’ADMR en province de Luxembourg est située dans la tranche entre 45 et 50 ans. Et pour son rayon d’activitiés, la structure est au service de plus de 1700 bénéficiaires.

"Nous sommes arrivés à des situations où l’on doit refuser de nouveaux bénéficiaires ou certaines aides familiales doivent se "partager" entre les bénéficiaires, précise la directrice de l’ADMR Luxembourg. Heureusement nos bénéficiaires sont compréhensifs."

Les métiers du secteur de l’aide et des soins à les personne sont aussi synonymes d’emplois quasi assurés.

"Mais il faut reconnaître que l’attractivité n’y est plus et qu’il y a un manque de visibilité pour certains métiers, pointe Sandra Grandmont, représentante de la Fédération des centrales de services à domicile. Comme pour celui d’aide-familiale. D’où l’importance de les présenter."

Ces divers métiers ont aussi comme atout de pouvoir déboucher très vite sur des contrats à durée indéterminée.