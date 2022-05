Jean-Marc Decerf, la voix matinale du Luxembourg

Jean-Marc arrive à la radio à 5h du matin. Le journaliste qui présente les flashs d’info est déjà au poste depuis une heure. La mécanique est bien huilée, pas une minute à perdre. La veille, l’animateur-réalisateur a blindé la conduite de l’émission. Anticipation maximale. Et à l’aube, avant de prendre l’antenne, c’est revue de presse.

"Je lis les journaux locaux pour être au fait de ce qui se passe dans la province" . Puis enregistrement "dans une très grande convivialité" avec Denis Collard des trois météos qui seront diffusées dans la tranche matinale. Ensuite, test de la liaison avec Bruxelles: "Le son est envoyé à Reyers qui réinjecte le programme sur les émetteurs concernés" , explique Jean-Marc.

Lecture des mails, des échos des auditeurs arrivés via les réseaux sociaux, prise en compte des urgences, des chantiers, des perturbations sur les routes… Premier café, et dès 6h, c’est parti pour deux heures non-stop avec le public de la province de Luxembourg.

L’attention et la tension sont constantes.

"C’est passionnant, mais être à la fois animateur et réalisateur, c’est comme penser pour deux personnes, être en alerte permanente sur la technique et sur le contenu." Et rebondir en fonction des imprévus. "Beaucoup d’auditeurs nous écoutent pour l’info-trafic. Nous devons être pointus là-dessus." Jean-Marc entretient d’excellents contacts avec la police de la route et il peut aussi compter sur les alertes envoyées par des auditeurs. "Les gens sont hyperréactifs. Cela illustre bien la complicité que nous entretenons avec nos auditeurs."

De 6h à 9h, c’est le prime de la radio. Et en province de Luxembourg, Vivacité cartonne le matin. Du coup, le retour des organisateurs qui passent en invités dans l’émission est impressionnant. Quand ils lancent un appel, invitent à une manifestation, à la réservation pour un spectacle, l’impact est direct. "L’émission, c’est deux heures très intensives d’où on ressort épuisé mais heureux de la relation privilégiée avec le public." Un bonheur quotidien que Jean-Marc partage avec ses équipiers de l’aube, Anne Lemaire, Philippe Herman et les pigistes pour l’info, Denis Collard pour la météo, et les différents chroniqueurs qui collaborent à l’émission.

«Quelle fierté pour mon père!»

La radio fait partie intégrante de la vie de Jean-Marc Decerf. Dans sa chambre d’enfant, il fait de la radio sur une platine avec un copain. À 12 ans, il visite le studio de Radio Source à Spa, deux pièces sauvegardées dans un immeuble quasi abandonné, mais Jean-Marc est épaté. "Comme une révélation" , se souvient-il.

Ado, il présente une première émission sur Fréquence Hostellerie de Spa (FHS) créée au sein de l’école hôtelière. Le studio est logé dans un petit local derrière une classe. Les programmes commencent à 16h15 car il faut que les élèves soient sortis. "J’avais 17 ans et j’étais un grand timide. Je n’osais pas prendre la parole en classe devant les potes. Mais en studio, j’étais à l’aise, je ne voyais pas les gens."

Appuyer sur un bouton pour parler à des centaines de personnes et partager avec elles, ses disques préférés, quel plaisir! Il y aura ensuite Fréquence Spa, puis Radio Ciel, Radio Contact à Bastogne, NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Must FM,… La radio le fait vibrer, mais elle ne le nourrit pas, lui et sa famille. Alors, tout en ne quittant jamais complètement le petit monde de la radio, il se fait vendeur en boucherie, puis il gère un vidéo-club à Wiltz. Il y a dix ans, il a l’opportunité de faire l’un ou l’autre remplacement sur Vivacité. Bientôt, les prestations se multiplient. Il anime quasi tous les décrochages matinaux: remplacements à Vivacité Luxembourg mais aussi à Namur, au Brabant wallon, à Liège, à Charleroi. Ponctuellement, il assure aussi la présentation de l’émission Aller-retour ou remplace Adrien Joveneau pour Grandeur Nature . Jusqu’à ce matin de décembre 2020, quand il succède à Philippe Lorain et reprend les rênes de Luxembourg Matin. Citoyen de Monaville, commune de Bertogne, Jean-Marc Decerf, 52 ans, accomplit son rêve de jeunesse. "Travailler en radio à la RTBF me paraissait irréalisable." Lui qui a grandi à Spa a toujours écouté Radio 2 et Liège Matin. "Quand j’ai fait mes premiers remplacements à Liège Matin, la boucle était bouclée. C’était l’émission que j’écoutais avec papa quand il me conduisait à l’école. Pour moi, c’était mythique. Et quelle fierté pour mon père!"