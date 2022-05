Un boni de compte qu’on n’avait plus vu depuis 2011 à Libramont !

Le boni ordinaire se monte à 3450000 euros. "On n’avait plus vu cela depuis 2011" , se réjouit M. Lejeune.

Du coup, on va injecter 100000 € dans le fonds de pension pour des contractuels. Quelque 2 millions sont affectés à un fonds de dépense extraordinaire pour réduire la dette en empruntant moins vu qu’on va puiser dans ce bas de laine.

"On va aussi verser 500000 € dans un fonds de réserve ordinaire pour anticiper la hausse des salaires et l’augmentation des prix de l’énergie. Ces réserves permettent aussi d’éviter de passer par de la fiscalité" , explique encore le directeur financier.

Les chiffres: sur l’exercice 2021, on enregistre un boni de 2184000 € et en cumulant les bonis antérieurs on atteint 3294000 euros.

En recettes, l’IPP, le foncier et la fiscalité locale rapportent un peu plus de 8millions d’euros, comme voici 5 ans, parce que ni l’IPP ni le précompte n’ont augmenté, regrette un peu M. Lejeune: "Les recettes du précompte immobilier sont mêmes à la baisse. Mais, petit bémol: la Commune doit encore toucher 400000 € de l’État" .

Dans les grosses recettes, il y a bien sûr les ventes de bois.On passe de 830000 € à 2345000 € en 2021.

"Je me réjouis de ce boni exceptionnel sans devoir augmenter les taxes et cela malgré les crises traversées", conclut la bourgmestre Laurence Crucifix.

Au vote: le compte est adopté à l’unanimité.

Le CPAS va reverser 125000 € à la Commune

Le compte du CPAS 2021, avoue le directeur financier, a été difficile à calculer en raison de la crise sanitaire et des dérogations qu’on a dû appliquer tout au long de l’année. "On a maximalisé les subsides qui venaient du Covid pour rendre aux gens le maximum de ces aides. Et on n’a même pas réussi à dépenser tout l’argent reçu! On va donc devoir le rembourser à la Région et à l’État fédéral ", précise encore M. Lejeune.

Le souci c’est qu’on va de crise en criseajoute-t-il: "Celle de l’inflation avec de plus en plus de gens qui bénéficent des allocations de chauffage, puis maintenant celle liée à l’inconnue de la gestion des réfugiés ukrainiens."

Le compte 2021 du CPAS se clôture avec un boni de 211000 €, dont 50000 € sont versés dans un fonds de réserve.

Or, les 161000 euros de boni ne peuvent pas rester dans la caisse du CPAS car les compteurs doivent être remis à zéro, stipule le règlement. Le CPAS va donc remettre 125000 euros à la Commune et garder une petite réserve de 40000 €.

Le président du CPAS, Cédric Willay, explique notamment que 80cooking boxes ont été distribuées; cela concerne donc 160personnes. Le compte du CPAS est voté à l’unanimité.

«Les Ukrainiens vont et viennent»

L’impact de la guerre en Ukraine est difficile a budgété. "Pour les Ukrainiens, on est loin du raz de marée attendu , reconnaît le président du CPAS, c’est environ un tiers de ce qui était prévu". Il y a eu jusqu’à 28personnes, soit 8 à 9familles. "Mais il y a des gens qui vont et viennent , précise M. Willay qui reconnaît qu’il y a aujourd’hui 16 personnes accueillies à Libramont. Cela représente une aide équivalente à 10000 € par mois, avec une intervention majorée de l’État (remboursement des dépenses à hauteur de 135%). "On a reçu une aide de 250000 €" , calcule-t-il. "On avait tablé sur 70 réfugiés ukrainiens, mais il s’avère que Libramont est moins intéressante qu’une grande ville. Une famille est restée deux jours avant de partir ailleurs , explique encore M. Willay.

Pour le reste, la crise se fait sentir chez de plus en plus de Libramontois. Même chez les couples qui travaillent à deux. "Je crains une augmentation des demandes quand les factures finales d’électricité d’eau leur seront envoyées" , conclut-il.

Le prochain conseil communal aura lieu le mardi 21juin.