Le RAC Neuvillers pleure son bénévole, Marc Chenot

Il était marié à Nathalie Renotte et père de deux enfants, Noémie et Fabian. Marc travaillait dans l’entreprise Semat de Libramont et était très actif dans le club de football de Neuvillers. C’est là que son fils a évolué dans les équipes de jeunes avant de partir en équipe première à Grandvoir il y a quelques années. Marc, lui, était resté fidèle au RAC Neuvillers, club qu’il a intégré en tant que comitard il y a une dizaine d’années. Fidèle supporter des Noirs et Blancs, il était notamment très impliqué dans le tournoi des jeunes du club où, depuis de nombreuses années, il y officiait en tant que speaker. Au comité, Marc était toujours disponible pour donner un coup de main, que ce soit pour tenir le bar ou aider au niveau de la maintenance de son club. "Marc, c’était vraiment quelqu’un de bien souligne Olivier Lemaire, comitard du club de Neuvillers. Personnellement, j’ai passé de très bons moments avec lui lorsque nos gamins évoluaient ensemble en équipe d’âge".