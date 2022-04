Libramont: René Danloy, 69 ans, nous a quittés

Quelques jours après sa décision de ne plus couvrir l’actualité libramontoise et chestrolaise, René Danloy s’était confié le 17 janvier 2018, lors d’une interview que nous republions ici en son hommage.

"Je remercie mon épouse pour sa compréhension, elle qui répondait au téléphone quand j’étais absent et à laquelle la rédaction s’était habituée, lui confiant les messages à me transmettre à une époque où le GSM n’existait pas encore." , nous avait-il déclaré d’emblée. Voici cette interview:

Le prince Laurent: «C’est une fille!»

René, quel souvenir gardez-vous de ces 37 ans de collaboration?

Au rayon des bonnes choses, je ne suis pas peu fier d’avoir été le premier à annoncer le sexe du bébé du prince Laurent. Celui-ci était venu au centre culturel de Libramont et j’avais tenté le coup, lui demandant s’il allait avoir une fille ou un garçon. Quand il m’a répondu ‘une fille’, j’ai vite sonné à la rédaction. On était le 1er journal belge à l’annoncer.

Je garde aussi un bon souvenir de la rencontre à Neufchâteau avec la sœur du roi de Jordanie, ou encore avec le chanteur Paul Louka au centre culturel ou bien encore avec un ingénieur de la NASA au salon des Utopies; sans oublier la championne Kim Gevaerts qui était passée à l’école de Flohimont parce que les élèves s’étaient illustrés lors d’un concours. J’ai une photo avec elle.

Mais tout n’a sans doute pas toujours été aussi rose…

Non. Au début, j’allais sur les accidents mortels; puis, je n’ai plus pu le faire, surtout quand des jeunes étaient impliqués. J’ai demandé à être remplacé pour ce genre d’événements.

Et vous alliez sur les autres faits divers?

Bien sûr, comme ce soir-là où on m’avait demandé de faire un remplacement au conseil communal de Léglise. Quelque temps avant de partir, j’ai vu au loin une fumée épaisse. J’ai pris mon appareil photo et j’ai foncé. Le centre Crémer était en feu. J’ai fait tous les clichés; la chaleur était terrible.

J’ai envoyé le tout et quand je me suis changé avant d’aller au conseil communal, je me suis aperçu que mon pantalon avait été brûlé!

Autre fait divers surprenant que la naissance rocambolesque d’un bébé sur le bord de la route, entre Bertrix et Libramont. C’était un 1er janvier à 0 heure 01. C’était en fait le premier bébé belge de l’année.

Vous qui étiez un observateur avisé de la vie libramontoise, comment a évolué votre ville?

Voici quatre décennies, Libramont était un gros village. Aujourd’hui, l’offre commerciale est énorme et du coup le trafic aussi. Recogne est en train de bouffer Libramont; jadis, c’était la Grand-Rue le moteur économique de la ville. Maintenant tout s’est déplacé à Recogne.

À votre avis, que manquerait-il à Libramont?

Ce ne serait pas du luxe d’avoir ici un poste avancé des pompiers. Déjà que la Protection civile est menacée. Si on peut gagner 10 minutes lors d’une intervention, c’est parfois vital. Mais bon, je sais que tout cela a un prix.

Allez-vous vous présenter aux communales?

Ça? Jamais!

Les funérailles de René Danloy auront lieu ce jeudi à 14 heures en l’église de Libramont. L’inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Pierre.