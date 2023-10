Anne Laffut briguera un 4e mandat à Libin tout en souhaitant rester députée wallonne

La campagne électorale avait débuté avec 9 mois d’avance en 2018 à Libin. Et c’est la bourgmestre Anne Laffut, elle-même qui avait ouvert le jeu, en annonçant recruter deux conseillers de la minorité Vision d’Avenir, Wendy Dero et Vincent Nollevaux, et un conseiller CPAS Jean-Luc Piron.