Une boîte à outils de cybersécurité à destination des pouvoirs publics en province de Luxembourg

Une association momentanée entre Rhea et Easi Network

Pour cela, l’intercommunale s’entoure de deux entreprises privées, Rhea (spécialisée dans le domaine du spatial et de la cybersécurité) et Easi Network (spécialiste des réseaux informatiques et des télécommunications). La palette d’outils, proposée par cette association momentanée de ces deux entreprises, va de l’analyse à la protection complète (antivirus, protection des boîtes mails,…). Idelux Projets Public est, elle, l’interface de liaison via sa centrale d’achats.

Des cibles privilégiées

Les institutions publiques, comme le démontre le cas de l’attaque contre Vivalia sont aussi devenues cibles privilégiées pour les hackers. Et ce quelle que soit leur taille.

"La menace se professionnalise et s’intensifie, souligne, Axel Legay, professeur en cybersécurité à l’UCLouvain, et responsable de CyberWal (coupole wallonne de cybesécurité). Les institutions publiques sont les plus menacées. Car elles traitent des données personnelles de la population et des données liées à la santé. Et ces données sont celles qui se vendent le mieux sur le Dark Web."

Idelux Projets Publics propose ce nouveau service aux communes mais aussi à d’autres opérateurs publics de la province du Luxembourg comme la zone de secours, les zones de police ou les intercommunales.

"L’avantage est d’avoir un interlocuteur unique, explique Benoît Muller, chef de projets chez Idelux Projets Publics. L’offre est globale et a l’avantage d’externaliser les services. Sans devoir obliger, par exemple, une commune de devoir passer un appel d’offres."

Seule une administration sur quatre assurée

En marge du lancement de ce nouveau service, le ministre wallon, Willy Borsus, en charge notamment du numérique, indique que 650 cyberattaques sont dénombrées, par semaine, en Belgique contre des services ou des institutions.s

Selon le baromètre 2022 des pouvoirs locaux publié par l’agence du numérique, 60% des administrations n’ont pas ou pas encore de plan de continuité pour rétablir les services en cas d’incident majeur lié à une cyberattaque et seulement 24% ont contracté une assurance garantissant une assistance financière et/ou technique en cas de sinistre.