Mademoisse Antoine était une brillante institutrice à Villance

Très impliquée dans la vie de son village, natal de Villance (Libin), elle avait créé et dirigé la chorale d’enfants "Les Petits Baladins", dans les années 70. Elle a aussi été membre de 6 autres chorales et a joué de la clarinette dans l’harmonie de Villance et de la flûte dans un groupe de musique de chambre à Anloy.

Mamy Galettes, le chant, la musique, le foot et la Croix-Rouge

Marie-Madeleine Antoine a été décorée à titre posthume pour ses 43 ans de bénévolats à la Croix-Rouge, sa dernière mission pour celle-ci ayant été de s’occuper, avec ses 2 comparses, d’une bibliothèque ouverte chaque semaine dans "son" ancienne école. Elle a aussi été secrétaire du club de foot de son village, était l’une des chevilles ouvrières de Place aux Enfants et du marché de Noël de Libin. Elle était membre du comité de "Villance en Fête" et du comité de la Semaine Chantante de Neufchâteau presque depuis ses débuts. Elle était responsable pour l’entité de Libin de la vente des modules des Îles de Paix. Des années durant, le personnel communal de Libin attendait les passages de celle qu’ils appelaient Mamy Galettes, pour ses pâtisseries, mais aussi pour son aide à la relecture du bulletin communal. Elle a été membre du Cercle d’Histoire et de Traditions de Libin et a participé à de nombreuses balades des Clopains et des Naturalistes de la Haute-Lesse.

Chouette collection

La défunte a contribué à la rédaction de la feuille paroissiale durant des années, et était membre de la fabrique d’Église. Elle avait été aussi déléguée de la Mutualité chrétienne ! Elle possédait aussi une collection de plus de 500 chouettes et hiboux.

Ses funérailles ont eu lieu jeudi à Villance.