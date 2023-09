Une bouffée d'oxygène pour la Maison médicale de Libin

Mais ces départs, correspondant à la moitié des effectifs de médecin généralistes de la Maison médicale, pourraient bien mettre en péril la structure. Chaque membre de l’équipe verse, en effet, une quote-part de ses honoraires à l’ASBL gérant la Maison médicale pour permettre le fonctionnement. Le tout également dans un contexte connu de pénurie de médecins en zones rurale.

Après avoir alerté ses patients et les citoyens de Libin via un toutes-boîtes cet été, l’équipe de la Maison médicale a lancé un appel à l’aide auprès de la Commune de Libin.

La raison ? La Commune est propriétaire du bâtiment occupé par la Maison médicale. Afin de lui apporter une bouffée d’oxygène, le collège communal se montre favorable à la suspension temporaire du loyer mensuel de 3 000€ demandé à l’ASBL de la Maison médicale, et ce pour une période de deux ans. Une option sur laquelle le conseil communal devait donner son accord jeudi soir.

"Le citoyen paiera encore", estime la minorité

"Nous voulons marquer notre confiance à la structure gérant la Maison médicale et rappeler l’importance des soins de santé de proximité", expose la présidente du CPAS de Libin, Michèle Marichal.

Marguerite Theis (Vision d’Avenir – minorité), sans remettre en cause l’utilité d’une telle maison médicale, s’interroge néanmoins sur la démarche. "Le loyer de 3 000€ n’a jamais été indexé depuis 2012, relève la conseillère de la minorité. Et lorsque l’on regarde qui fait partie de l’équipe de la Maison médicale, on voit qu’il y a d’autres spécialistes, réclamant aussi des honoraires, comme un acupuncteur, des kinésithérapeutes, une psychologue, une sexologue ou une logopède." Marguerite Theis estime que le citoyen de Libin "paiera encore" car le loyer réclamé par la Commune sera suspendu tandis que les patients se verront toujours facturer leurs visites.

"Notre budget communal s’en sortira"

La bourgmestre Anne Laffut rappelle que l’autorité communale n’a pas à s’ingérer dans la gestion médicale de la structure. Mais estime que la Commune doit faire un geste pour soutenir cette organisation médicale sur son territoire.

"Aujourd’hui, la Maison médicale est confrontée à une pénurie de médecins comme partout effectivement, dit la bourgmestre. Même si de nouveaux médecins devraient rejoindre l’équipen si on ne suspend pas maintenant le loyer, la Maison médicale ne survivra pas. Nous, par contre, malgré la suspension du loyer, on s’en sortira au niveau de notre budget communal. Et nous voulons pouvoir compter sur des soins de santé de proximité."

La mesure de gel du loyer pourrait être revue préventivement si l’équipe de médecins venait à être renforcée. La minorité s’est abstenue pour cette proposition de suspension temporaire.