Redu, bientôt l’un des "Plus Beaux Villages de Wallonie" ?

Ce qui est désormais chose faite avec un vote, jeudi, en ce sens du conseil communal. La commune de Libin va supporter les 250 € de frais d’expertise du dossier. Et si le label est attribué, la commune prendrait de plus en charge la cotisation annuelle à l’association "Les Plus Beaux Villages de Wallonie", soit environ 1 500 € par an.

Une trentaine de villages figurent déjà dans la liste des "Plus Beaux Villages de Wallonie" dont 9 en province de Luxembourg.

.