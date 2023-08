Car le projet, s’il avait vu le jour, aurait considérablement changé la physionomie de la Haute-Lesse puisque des paysages se seraient retrouvés sous des millions de mètres cubes d’eau. Tandis que des habitants auraient été priés de partir.

Alors, ces bornes qui existeraient toujours, légende ou affabulation ? Eh bien, pure vérité. Des gens du coin en connaissent l’existence, singulièrement autour du hameau de Lesse (Libin), traversé par la rivière éponyme, qui aurait pu disparaître.

La plupart des promeneurs dans ce coin bucolique, où la Lesse est encore sauvage, ne prêteront pas attention à ce qui ressemble à de gros pavés en bordure de chemins forestiers ou dans les fourrés de propriétés privés. Mais il s’agit bien de bornes qui ont, un jour, été posées en vue de délimiter les contours d’un barrage potentiel aux environs de 300 d’altitude.

Un relevé en cours

"L’un de nos membres se charge actuellement de relever tout ce qui semble bizarre dans le paysage et ces bornes en font partie ", confie Jean-Claude Lebrun, président du Cercle d’histoire et de tradition de Libin.

Lui-même s’est penché sur ces projets en vue d’une publication dans la revue du cercle d’histoire, parue en 2021 ainsi que pour donner des conférences.

"Pour ces recherches, en plus des documents officiels, je me suis penché dans les journaux, explique Jean-Claude Lebrun. C’est assez singulier, car j’y ai retrouvé une masse d’informations. Tant le sujet a bénéficié d’un traitement dans la presse à l’époque."

Les projets "Lesse I", "II" et "III"

Lorsque l’on parle du barrage sur la Lesse, il est en réalité question de trois projets successifs, du milieu des années 60 jusqu’au début des années 70. Des projets baptisés "Lesse I", "II" et "III".

À l’époque, les travaux publics n’étaient toujours pas régionalisés. "Le potentiel de la région était mis en avant afin d’imaginer d’y ériger un barrage pour permettre de créer au départ une réserve d’eau utile, notamment pour la Flandre, rappelle le président du cercle d’histoire local. Le ressenti était aussi différent en fonction de l’appartenance politique du nord ou du sud du pays." Déjà un petit goût de communautaire… Avec un personnage central, le ministre national des Travaux publics, le social-chrétien flamand Jos De Saeger.

Une reconstruction sur les hauteurs

Le projet "Lesse I", évoqué dès 1964, envisageait un mur de retenue du côté du Moulin de Daverdisse, au confluent de La Lesse et de l’Almache.

Le lac artificiellement créé aurait noyé une partie de Daverdisse, mais surtout l’entièreté du hameau de Lesse et de sa trentaine de maisons, puisque l’eau serait remontée jusqu’à ce que l’on appelle "la côte 300".

La petite centaine d’habitants de Lesse aurait dû faire leurs bagages. En "compensation", le hameau de Lesse aurait été reconstruit plus haut juste avant Redu. "Mais il y a bien une opposition au plan local", indique Jean-Claude Lebrun. Y compris des édiles communaux

Le projet évoluera alors en "Lesse II" d’une capacité de 130 millions de mètres cubes d’eau. Avec un barrage de 70 mètres de haut qui se serait situé à environ 1,5 km en amont du confluent de La Lesse et de l’Almache dans la vallée. Même s’il s’agissait de la seule zone habitée concernée, le hameau de Lesse aurait à nouveau été sacrifié. Un comité de défense baptisé "SOS Lesse" a alors vu le jour. "Lesse II" finira également par être abandonné.

Soixante kilomètres de berges

Sorti alors en 1970, le projet "Lesse III" qui aurait pu voir le jour en aval du Moulin de Daverdisse. Là, il était question d’un barrage d’une longueur de 820 mètres et d’une hauteur maximale de 72 mètres. Avec la création d’une étendue d’eau d’une capacité de 181 millions de mètres cubes et s’étendant sur une soixantaine de kilomètres de berges, avec toute une infrastructure touristique. La vallée aurait été noyée… ce qui peut laisser une étrange sensation en imaginant cela en parcourant la route longeant la rivière entre Daverdisse et Wellin. Mais cette fois, le hameau de Lesse n’était plus entièrement rayé de la carte.

"Lesse III" ne restera aussi que dans les cartons pour être abandonné au milieu des années 70. L’opposition et les coûts ont visiblement eu raison des projets.

Cinquante ans plus tard, la gestion de l’eau et son utilisation restent, par contre, toujours des préoccupations. Et Jean-Claude Lebrun de conclure: "On n’imaginerait plus aujourd’hui un projet qui inonderait une région dont les paysages sont un attrait touristique, mais penser à de petits ouvrages de régulation sur la Lesse n’est pas complètement impossible."