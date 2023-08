Avec des jumelles ou à l'oeil nu, on observe facilement le ciel, le soir

Au Nord-Est, les fins observateurs pourront découvrir la galaxie d’Andromède, l’objet le plus lointain visible à l’œil nu. "C’est un petit nuage diffus, très léger, précise le moniteur. Elle est située à plus de 2 millions d’années-lumière de la terre et est visible à l’œil nu à condition d’être éloigné des lumières".

Les jumelles pour voir les lunes de Jupiter

L’été permet d’observer plusieurs planètes. Mais contrairement à ce qu’on pourrait penser, Mars n’est pas visible en cette période de l’année. "Saturne est visible au Sud-Est, on la reconnaît par sa couleur jaune paille, explique Dominique Gering. Elle est assez isolée des étoiles et ne pointe pas très haut au-dessus de l’horizon. Vers 1h du matin, en direction de l’Est, Jupiter est également visible. Elle est nettement plus lumineuse car plus grosse et plus proche de la Terre que Saturne. Avec une bonne paire de jumelles, on peut observer les lunes de Jupiter et deviner les anneaux de Saturne. Les jumelles permettent également de bien observer les cratères de la lune ou encore la Voie Lactée".

Pour le passionné, la paire de jumelle est suffisante. "Une bonne paire de 7x50 ou 10x50 est suffisante, souligne-t-il. Il ne sert à rien d’investir dans du matériel plus important. Les jumelles actuelles sont bien plus performantes que la lunette d’époque du savant Galilée. Et pourtant, il a découvert de nombreuses choses avec".

L’importance des clubs d’astronomie

Quels sont les conseils que le passionné recommande aux personnes qui s’intéressent à l’astronomie ? "Le conseil de base est de rejoindre un club d’astronomie, quel que soit l’âge du passionné, explique-t-il. Tenus par des amateurs et des bénévoles, ces clubs offrent une aide précieuse. Acheter un télescope à un enfant, sans accompagnement, n’a pas beaucoup de sens. Il ne saura pas l’utiliser correctement et l’appareil tombera vite aux oubliettes. Les clubs d’astronomie permettent de se familiariser avec le matériel, obtenir des conseils sur le choix d’un instrument, etc. L’outil Internet est intéressant, mais rien ne vaut le contact entre passionnés".

Une affiliation à un club ne coûte pas grand-chose à l’année et les frais sont généralement utilisés pour l’assurance. "Au même titre qu’une autre passion, l’astronomie coûte très cher si on veut acquérir son propre matériel, explique Dominique Gering. Télescope, monture, caméra ou encore PC performants, cela fait vite grimper la facture. Profiter des clubs et de son matériel est donc une belle alternative".