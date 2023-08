Un homme enfermé dans un congélateur à Libin parce qu’il devait 4 000 €

Le couple est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour coups et détention arbitraire, avec la circonstance aggravante que les coups auraient été prémédités. Ils ont comparu ce mardi matin à l’audience de vacations.

Les deux prévenus en désaccord

La jeune femme, défendue par Me Dimitri De Coster, assure que rien n’était prémédité. "On n’avait rien prévu. J’ai prétexté une fête chez moi pour inviter un ancien ami qui me devait 4 000 €. J’ai été le chercher à la gare de Libramont."

La juge Carine Thomas l’interrompt: "Le problème est que votre nouveau compagnon était caché dans les toilettes quand vous êtes arrivée avec votre invité à la maison."

"Oui, c’était clairement un guet-apens, reconnaît le prévenu, défendu par Me Romane Focant. On avait prévu de donner des coups s’il refusait de rembourser l’argent qu’il devait. J’avais consommé du crack. Je lui ai porté plusieurs coups, mais ma copine lui a donné aussi une grosse baffe."

L’ex copine, elle, n’en démord pas: "Non, il n’a jamais été question de porter des coups, j’espérais tou jours qu’il me rembourse, mais il a proposé différentes pistes qui ne me convenaient pas (appeler sa marraine, utiliser des cartes bancaires qu’il avait volées)."

Dans le congélateur, la nuit

Où l’on est ensuite tombé dans le sordide, c’est qu’en pleine nuit, voyant que leur visiteur, roué de coups, ne parvenait pas à payer ces 4 000 €, le couple l’a enfermé dans le congélateur de la cave pendant plusieurs heures !

"Mais il a pu enlever les résidus de glace qui restaient. Et pour qu’il puisse respirer dans le congélateur, on a placé un skate board en dessous du couvercle puis on a sanglé le tout", ajoute la prévenue.

Au petit matin, le couple a ensuite extrait leur otage de sa prison froide. L’homme lui a placé du scotch aux poignets et aux jambes. Mais maladroitement car en cours de matinée, alors que le couple était sorti de la maison, la victime séquestrée est parvenue à se défaire de ses entraves, à se réfugier chez un voisin et à appeler la police.

"Les faits sont graves. C’est la version du prévenu qui est la seule à retenir. Il y a eu préméditation. Comme vous êtes en récidive, je requiers contre vous 20 mois de prison", a demandé ce mardi le procureur de division, Dimitri Gourdange.

La défense du prévenu plaide pour une peine de travail tandis que l’avocat de la dame sollicite un acquittement, ou à défaut une peine de travail.

Le jugement sera rendu le 5 septembre.

Mort par overdose

Précisons qu’aucune partie civile ne s’est constituée dans ce dossier. La victime, séquestrée à Libin le 21 mai, est depuis lors décédée d’une overdose. Un décès sans rapport avec l’agression qu’il a subie en mai.