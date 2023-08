Claude Delvigne, 90 ans et grand passionné de calligraphie à Redu

Il faut de la patience

Ce passionné maîtrise de nombreuses techniques comme la Caroline, la Chancelière, l’Anglaise et d’autres écritures de fantaisie. "Pendant de longues années, je passais toutes mes journées à écrire, explique le calligraphe. Maintenant, avec l’âge, cela s’estompe un petit peu mais la passion est toujours bien présente". Selon lui, tout le monde est capable de s’adonner à la calligraphie, pour autant qu’on en apprenne la base via des cours. "Apprendre avec des bouquins est très difficile, souligne-t-il. Il y a une technique à apprendre, ce n’est pas du recopiage. Les personnes qui s’y adonnent doivent se montrer patientes et persévérantes".

Pour Paul Delvigne, transmettre sa passion via des cours est très important. "Cette transmission est essentielle, il faut que la calligraphie perdure lorsque je ne serai plus là, explique-t-il. Actuellement, je donne cours à quelques enfants mais également à des adultes âgés de 40 à 60 ans. Pourquoi se tournent-ils vers la calligraphie ? Beaucoup veulent laisser les ordinateurs de côté, retourner vers des choses plus classiques. Et puis la calligraphie permet de découvrir de nombreux poètes intéressants".

La calligraphie semble donc avoir encore de beaux jours devant elle. "Non, cela ne se perd pas, précise M.Delvigne. Les gens qui suivent les cours sont nombreux et motivés. Cette passion est néanmoins beaucoup plus développée en Flandres. Bruges est d’ailleurs la capitale de la calligraphie. J’ose imaginer que dans les années à venir, cet engouement va également venir jusqu’ici".

Plus de monde par le passé

Des éditions de la Nuit du Livre, le Redusien d’adoption en a vécu de très nombreuses. Il est donc bien placé pour en constater l’évolution. "Bien que l’événement soit encore bien fréquenté, cela n’a plus rien à voir avec ce que nous avons connu par le passé, précise-t-il. J’ai connu des éditions où les rues étaient noires de monde. Qu’est-ce qui explique cette perte d’intérêt ? Sans doute les nouvelles technologies. Pris par celles-ci, la plupart des gens lisent moins de livres et s’intéressent donc moins à ce genre d’événement". Les personnes intéressées de suivre les cours de Claude Delvigne sont les bienvenues. "On fait souvent ça le samedi, précise-t-il. Mais je sais m’adapter et pour les vrais motivés, il y a toujours moyen d’agencer d’autres moments".

Infos au 061 40 17 18.