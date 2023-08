Fête de la Moisson à Lahamaide ©COM.

Ce week-end, c’est la Fête de la Moisson à Lahamaide. Conviviale et bon enfant, l’Événement sur la ruralité d’antan est tourné vers les familles, avec de multiples démonstrations, ateliers, manipulations pour petits et grands. Le programme des festivités débute le samedi, de 14 à 18h, avec un aperçu des thématiques du Musée au travers d’activités à faire en famille: atelier pain, promenade guidée, fabrication d’un hôtel à insectes, classe à l’ancienne, visite d’un rucher… Et le dimanche, le temps fort du week-end, place à la Fête de la Moisson proprement dite. Elle met à l’honneur les travaux des champs à l’ancienne, bien sûr, mais aussi le mode de vie de nos grands-parents ou arrière-grands-parents à la campagne, le savoir-faire d’autrefois, l’artisanat ou encore les producteurs locaux. Un peu plus loin, changement d’époque: ce sont les artisans du XVIe siècle qui sont mis à l’honneur et dévoilent tout leur savoir-faire. Le marché des producteurs locaux, quant à lui, prend ses quartiers sur la place, et devient dès lors accessible gratuitement. Les artistes des Collines exposent également. Bal folk dès 20h.

Ellezelles, Ecomusée du Pays des Collines, les 5 et 6 août.

www.ecomusee.eu

2. Statues en marche à Marche-en-Famenne

De bronze, de plâtre, de tissus, de papier… elles se tiennent immobiles au détour d’une ruelle, au milieu d’un parc, sur le parvis d’une église. Une centaine de statues vivantes se fige dans le centre-ville de Marche d’étranges. Durant deux jours, elles prennent la pose pour surprendre le public. Tantôt drôles, tantôt inquiétantes, elles subjuguent. Ensemble, elles construisent l’univers étonnant du "Festival des Statues de Marche". Dans leurs plus beaux costumes, et avec une très grande concentration, elles s’installent sur un circuit établi dans le cœur de la cité. Créé spécialement pour Marche, l’événement est le plus grand rendez-vous de statues vivantes d’Europe. Une occasion artistique pour partir à la découverte des coins et recoins de la cité piétonne de Marche-en-Famenne. Gratuit.

Les 5 et 6 août, à Marche-en-Famenne

www.statuesenmarche

3. Campement moyenâgeux à Rebecq

Comme chaque été depuis 19 ans, Rebecq convie à découvrir la vie d’un campement de guerre moyenâgeux, avec ses tentes, armes et armures, la soldatesque et ses ribaudes. Outre la visite de son campement dans son cadre de verdure, "De Fer & de Feu" propose aussi des ateliers de tir-à-l’arc, de la fabrication de bougies, un travail avec des forgerons, etc.

Ces 4, 5 et 6 de 11 à 19h, Drève Léon Jacques à Rebecq

www.deferetdefeu.be

4. Peter Pan au château de Belœil

Cet été, Peter Pan et la Fée Clochette invitent à s’envoler pour un voyage au cœur du Pays Imaginaire, avec le spectacle déambulatoire et pluridisciplinaire. Au cœur des bosquets du Parc du Château de Belœil, les spectateurs découvrent l’histoire de Peter Pan dans un parcours scénographié durant 45 minutes, animé par une joyeuse troupe de comédiens, funambules, saltimbanques, danseurs aériens et jongleurs de feu…

Du 2 au 20 août, domaine du Château de Belœil

nocturnales.be

5. Foire verte à Cerfontaine

Événement touristique majeur des Lacs de l’Eau d’Heure, la Foire verte rassemble, en pleine nature, plus de 120 exposants répartis sur des parcours découvertes, des expositions et marché des terroirs, des spectacles équestres, démonstration de dressage d’animaux, métiers d’antan, des parcours pédestres, etc.

Les 5 et 6 août, Cerfontaine, site du Moulin

www.fveh.be

6. La Nuit du Livre de Redu

Au fil d’une promenade dans le petit village ardennais, les férus de livres partent à la recherche d’ouvrages des plus divers dans les rayons de 15 librairies. Au-delà des livres, les rues du village s’animent de danses, de théâtre et de concerts. Enfin, l’ambiance étincelante de cette Nuit du Livre met en lumière le village, avec des cracheurs et jongleurs de feu et un feu d’artifice à minuit.

Le 5 août dès 18h, Le centre de Redu

www.redu-villagedulivre.be

7. Fête des fraises, à Wépion (Namur)

Les fraises se croquent à pleines dents ce dimanche au Fraise’tival. Au programme de cette journée festive: des visites guidées du Musée et de son Jardin des Petits Fruits bien sûr, mais aussi des contes pour enfants, des animations Natagora, une ruche didactique, des jeux anciens en bois et dégustations, balade en barque, etc. Événement gratuit.

Le 6 août de 11h à 19h, Wépion (Namur), Musée de la Fraise

www.museedelafraise.com