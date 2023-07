Un "oui, mais…" pour le SDT à Libin

Mais au conseil communal de jeudi, ce n’est pas la députée-bourgmestre qui a introduit le point mais le conseiller de la majorité, Antoine Mahin. Ce dernier rappelant que le SDT a pour objectif de réduire l’artificilaisation des sols et de lutter contre l’étalement urbain. Le concept de centralité est aussi une pierre angulaire du SDT. Ces centralités pourraient être davantage bâties. "Ces centralités ont été définies sur base de critères objectifs, notamment sur base de la densité résidentielle et l’offre de service public", souligne le conseiller.

Le village de Libin comme seule centralité

À Libin, seul le village de Libin est retenu comme centralité. Mais la majorité n’y voit cependant pas de problème et souligne que la commune a déjà planché sur son schéma de développement communal (SDC). La majorité a dès lors proposé au conseil d’émettre un avis favorable sur le projet de SDT. Mais un avis conditionné sur base de plusieurs remarques dont : prendre en compte le SDC de Libin, tenir compte des spécificités territoriales et ne pas limiter les villages de l’entité à des espaces excentrés, soutenir le pôle spatial et de cybersécurité Galaxia ou encore financer l’intercommunale Idelux pour construire une vision coordonnée du développement économique de la province de Luxembourg.

La minorité regrette un manque d’information

La minorité libinoise est, par contre, nettement plus réservée.

"Lors de la prise de connaissance du projet, les villages excentrés vont se voir freinés dans leur développement, pointe Alain Gérard (indépendant) Les terrains perdront de valeur, ou dans certain cas ne seront plus considérés comme terrain à bâtir sans aucun fond de compensation pour les propriétaires." Le conseiller jugeant la mesure "discriminatoire".

Marguerite Theis (Vision d’Avenir) estime que le SDT "aurait pu être un beau projet" mais déplore la manière dont il arrive à la hâte à l’enquête publique. La minorité regrette aussi que la population, qui peut aussi émettre des remarques, ne soit pas mieux informée sur les enjeux du SDT

"Ce n’est pas nous qui avons imposé les choses, répond la députéé-bourgmestre. P ersonne ne peut vraiment remettre en cause l’objectif de lutter contre l’artificialisation des sols. Et de notre côté, nous avons déjà fait notre travail au niveau communal"

Le conseiller Antoine Mahin, affirme qu’il n’y aura pas d’expropriation.

Le collège communal unanime se félicitant du fait que les questions de développement du territoire à Libin ont déjà fait l’objet de réflexions et d’outils au niveau local.

"Si on ne respecte pas nos conditions, notre avis ne sera pas considéré comme favorable", argumente encore Anne Laffut.

Si la majorité a marqué son accord pour un avis favorable sous conditions, les quatre conseillers de la minorité ont exprimé un vote négatif.