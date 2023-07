Ores va survoler son réseau avec des drones cet été à travers la province de Luxembourg (vidéo)

Cela fait désormais trois ans qu’Ores a franchi ce pas. Et des survols ciblés de drones pourraient avoir lieu, sous réserve des conditions météorologiques, à travers toute la province de Luxembourg jusqu’au 31 août. L’an dernier, cette technique avait déjà été utilisée notamment à Rendeux.

Des portions du réseau sur les secteurs d’Ochamps (Libin) ou de Rachamps (Bastogne) sont, cet été, notamment ciblées pour être contrôlées.

"Même si l’utilisation des drones est quasi désormais une opération banale pour nous, nous comprenons que cela puisse susciter des questions légitimes et de l’étonnement au sein de la population", reconnaît Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Ores.

Le gestionnaire du réseau d’électricité a pris contact avec les autorités communales et les zones de police locales afin qu’elles avertissent la population de possibles survols.

À la place des élévateurs

"Le recours aux drones présente pas mal d’avantages car, avec un drone, nous pouvons directement cibler une portion de réseau pour vérifier son état et planifier des opérations, poursuit le porte-parole d’Ores. Cela remplace l’utilisation d’élévateurs avec nacelles qui est plus contraignante. Car ces élévateurs prennent de la place sur la voie publique avec de possibles désagréments pour la circulation. Et par ailleurs dans des zones rurales, comme en province de Luxembourg, certains chemins au milieu des champs sont aussi parfois difficilement accessibles."

Des pilotes clairement identifiés

Afin de travailler en toute visibilité, le gestionnaire du réseau précise que les pilotes de drones – travaillant en mission en sous-traitance en étant habilités – porteront une vareuse aux couleurs d’Ores.

Seul le survol du réseau est aussi prévu et le passage au-dessus des portions de propriétés privées se justifiera si c’est nécessaire pour vérifier l’état des lignes aériennes.

Un drone pourrait donc se retrouver en partie près d’une entrée de garage mais ne coupera pas au plus court au-dessus d’un jardin où une famille prend un bain de soleil pour aller ensuite survoler la rue voisine. Ores précise encore que le floutage est prévu par le sous-traitant pour des informations à caractère privé captées incidemment (par exemple: le numéro de plaque d’un véhicule qui apparaîtrait sur un cliché)

La planification du travail de surveillance sera aussi établie cet été, selon les retours suite à la conclusion des conventions autorisant les survols.

En cas de questions concernant la prise d’images, les riverains pourront aussi toujours adresser une demande via l’adresse e-mail RGPD@ores.be.