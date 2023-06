Menaces et insultes au milieu des champs, à Libin

Selon la victime, l’agriculteur, au volant de son tracteur, lui a bloqué la route alors qu’il circulait en voiture avec sa maman sur un chemin de campagne.

Le prévenu lui aurait crié: "Bougnoul, tu peux, retourner dans ton pays, sale noir, fils de p… !" et aurait imité le comportement d’un singe. Toujours d’après la victime, le prévenu aurait alors reculé et accéléré avec son tracteur, dans sa direction. Et pour se protéger, la victime a lancé un bois en direction du tracteur.

La mère de la victime abonde dans le même sens et ajoute que l’agriculteur a donné l’impression qu’il "allait écraser son fils avec le tracteur".

Deux autres témoins, membres de la même famille de Libin, ont assisté à la scène mais de façon éloignée, à une centaine de mètres. Ils confirment que le tracteur du prévenu a bloqué le passage avant que ce dernier n’opère une marche arrière à vive allure. Par contre, ces témoins n’ont pas entendu des propos racistes proférés par l’agriculteur.

C’est le prévenu, la victime !

Se défendant sans avocat devant la juge Anne Wiliquet, l’agriculteur nie toute intention de menacer et faire peur. Au contraire, il se prétend victime ! "J’allais nourrir mes bêtes et roulais sur ce chemin agricole qui n’est utilisé que par nous. Je voulais voir notre taureau au bout de la prairie. Et c’est l’autre (la victime) qui m’a lancé à la figure qu’il me casserait la gueule si je ne le laissais pas passer ! Je n’ai proféré aucune insulte raciste. Je connais l’artiste, il invente ce genre de choses. Et j’ai entendu qu’il lançait à un moment un bois de chauffage vers la cabine du tracteur. C’est moi la victime, c’est lui qui m’a agressé."

La juge a tranché ce 15 juin. Elle acquitte l’agriculteur pour les propos racistes car il n’y a aucune preuve formelle. En revanche, pour les menaces, il écope d’une peine de 2 mois de prison et 400 € d’amende, avec sursis pendant trois ans pour la peine de prison.

Au civil, l’agriculteur devra verser 240 € à son petit-cousin, plus les intérêts, et l’indemnité de procédure de 225 €..