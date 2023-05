Problème de retransmission à Libin: la minorité boycotte le conseil communal

"Mais ce n’est malheureusement pas la première fois, déplore Stéphanie Arnoud, la cheffe de groupe Vision d’Avenir. Il y a déjà eu des problèmes des retransmissions. Le son n’est parfois pas bon et on ne voit pas forcément non plus qui parle."

Mais au-delà de ce couac technique, la minorité se plaint plus largement de la forme des procès-verbaux des séances.

"Si nos questions y sont reprises, les réponses ne figurent pas dans les PV, poursuit la conseillère de l’opposition. On nous dit qu’il y a la vidéo pour les détails mais cela ne fonctionne donc pas toujours."

"Un manque de respect" estime la bourgmestre

La bourgmestre Anne Laffut précise que la commune a pris contact avec son assurance pour régler la situation. Mais elle dit ne pas comprendre pas le choix de la minorité de boycotter le conseil.

"C’est surréaliste et il y a un manque de respect pour le personnel communal, notamment pour le directeur financier ou la directrice du CPAS qui étaient présents pour apporter des explications, réagit la bourgmestre après le conseil. Nous ne sommes pas obligés de retransmettre les séances en vidéo et c’est un service que nous rendons à la population." Pour la forme des PV, Anne Laffut explique qu’une réunion était prévue dans quelques jours pour revoir le règlement d’ordre intérieur du conseil et regarder comment tenir compte des remarques. Réunion à laquelle la cheffe de groupe Vision d’Avenir a été conviée.

Stéphanie Arnoud précise que si son groupe était resté en séance, il aurait émis des réserves sur un point concernant le nouveau calendrier de collecte des déchets. Les duos bacs dans le futur ne seront ramassés plus que toutes les deux semaines en automne et en hiver. L’opposition souhaite dès lors que la taxe relative à ce poste soit réduite.

A la suite de cette séance en présence de la seule majorité, le compte communal, se clôturant par un boni global de 2 234 947,77€ au service ordinaire, a donc été adopté à l’unanimité.