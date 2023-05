Séquestration à Anloy: deux personnes inculpées

Un homme et une femme ont été inculpés du chef de détention arbitraire et de coups et blessures volontaires avec préméditation. L’homme, né en 1987, est connu des autorités judiciaires et a été placé sous mandat d’arrêt. La femme, née en 1991, a été libérée moyennant le respect de plusieurs conditions, nous informe le Parquet du Luxembourg.

Il nous revient que des liens auraient été utilisés, que l’individu retenu contre son gré aurait même été placé dans un congélateur ! Des éléments pour lesquels nous n’avons pas réussi à obtenir de confirmation ou d’infirmation.

"Le mobile du règlement de compte sous-jacent et les circonstances exactes restent flous. L’enquête se poursuit", commente le Parquet du Luxembourg.