Ochamps: déguster des bon produits locaux dans une calèche tirée par des chevaux de trait ardennais

Passionné depuis plus de trente ans par cette race rustique, Christian Breuskin a donc développé une nouvelle activité appelée Trait Local, mettant ses chevaux en valeur. "Depuis plusieurs années, mes chevaux sont attelés, montés et utilisés pour des travaux forestiers souligne le passionné. Je souhaitais les mettre en avant autrement et ainsi valoriser leur travail. C’est donc là qu’est venue l’idée de proposer ce genre de balade". Une promenade pas comme les autres puisqu’il s’agit d’une balade gustative avec de véritables produits locaux. "Une promenade de plus ou moins 1 h 15 à travers les rues du village poursuit Christian Breuskin. À bord de la calèche, les promeneurs ont le choix entre une dégustation de produits salés ou sucrés. Charcuteries et fromages de chèvre, brebis et vache pour la première et des viennoiseries et des pâtisseries pour la seconde. Tous les produits proposés sont de la région. C’est une belle occasion de mettre les producteurs locaux en avant".