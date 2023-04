Réduire les gaz à effets de serre grâce au spatial, nouvelle mission pour Telespazio à Transinne

Et il y aura à nouveau une pointe de Belgique spatiale dans ce futur processus. Car, en effet, c’est à Transinne (Libin) que le début de réflexion est lancé. La branche belge de la société active dans le domaine spatial, Telespazio, basée au centre Galaxia, s’est, en effet, vu confier par l’ESA la mission d’établir une feuille de route.

Le but est d’identifier les besoins et les exigences dans une optique de décarbonisation en se focalisant sur les processus de production de deux secteurs, celui des bâtiments et celui de la production alimentaire.

Telespazio Belgium, anciennement Vitrociset, est un partenaire industriel historique de l’Agence spatiale européenne pour ses activités en Belgique tant au centre ESA de Redu que sur le site Galaxia notamment pour la gestion du centre logistique du programme Galileo.

Et Telespazio Belgium entend profiter de cette connaissance du terrain belge pour établir cette feuille de route.

Un atelier de deux jours vient d’ailleurs de se tenir à Transinne, réunissant académiques, experts et industriels.

Des noisettes produites près de chez Ferrero

Et le spatial dans tout cela ? Les données satellites et de géolocalisation, en sont, une utilisation concrète.

"Nous allons sonder le terrain local pour envisager ensuite des solutions globales, explique Joël Angles, manager geoinformation et observation de la terre chez Telespazio Belgium. Le monde agricole, par exemple, est confronté au changement climatique. Mais à toute époque, les agriculteurs se sont adaptés. Le spatial serait une aide pour des pratiques ancestrales."

Chez Telespazio Belgium, on cite aussi l’exemple d’un agriculteur qui pense à se diversifier en produisant des noisettes.

"La plupart des noisettes utilisées dans le secteur de la production alimentaire viennent de Turquie or il serait possible d’en produire chez nous si l’emplacement est réfléchi, poursuit Joël Angles. Un agriculteur de la région d’Arlon pourrait fournir directement une entreprise comme Ferrero, ce qui éviterait de longs trajets pour importer ces noisettes. En plus de cela, il est aussi possible d’envisager des bandes de verdure dans les plantations avec des bénéfices pour l’environnement"

Autre cas concret, des réflexions pourraient être lancées pour optimiser les transport routiers.

Les données satellites utiles pour les futurs zonings

L’intercommunale Idelux est notamment consultée par Telespazio.

"Désormais, les économies d’énergie font partie intégrante de nos réflexions sur nos parcs, souligne Logan Moray, conseiller entreprises croissance durable chez Idelux. Il y a bien entendu l’approche traditionnelle avec le respect de la législation. Mais à l’avenir, l’orientation des bâtiments pourra être pensée grâce au spatial."

Dans le secteur des bâtiments, le gestionnaire du réseau de gaz belge Fluxys est aussi questionné.

À ce stade, il s’agit donc de se rendre compte des besoins, des problèmes et des réalités du terrain. Telespazio Belgium doit remettre cette feuille de route à l’ESA pour la fin de l’année. L’Agence spatiale pourra alors poursuivre la réflexion vers un développement d’outils