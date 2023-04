Une dernière chasse aux livres avant le 40e anniversaire

On l’a déjà écrit et réécrit, l’essor de Redu et de son village tourné vers le livre n’est plus celui d’antan. Mais pas question pour autant d’abandonner la formule.

"On nous dit que Redu a son succès derrière lui mais on constate que les visiteurs ont à nouveau répondu présents cette année, soulignait ce dimanche, après trois jours de Fête du Livre, Alexandra Xuereb, coordinatrice de l’office du tourisme de Libin, chapeautant l’événement avec l’association Redu Initiatives. On peut aussi voir que le livre séduit encore car les gens repartent avec des achats sous les bras."

L’organisation ne donne désormais plus de bilan de fréquentation qui était déjà établi avant sur base du nombre de tickets vendus pour les entrées de véhicules dans les parkings. Mais depuis le retour de la Fête du Livre l’an dernier, l’accès est désormais gratuit.

Ce rendez-vous pascal est aussi dépendant de la météo.

2024 est déjà dans les esprits

Cette édition achevée, l’organisation songe déjà à l’an prochain. Cela fera, en effet, 40 ans que la première Fête du Livre aura été organisée. Avec dans la foulée, la naissance du village du livre.

"Cette année était plus une année avec une formule classique car nous avons préféré garder nos bonnes idées pour 2024.", précise la coordinatrice de l’office du tourisme de Libin.

À ce stade, rien n’est déjà annoncé mais le souhait est bien de marquer le coup pour cet anniversaire… évidemment à Pâques.