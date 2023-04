À Libin, les écoliers sont équipés de montres podomètres

Une journée "Bouger en famille" en mai

Ce type d’action rentre dans une volonté globale de la commune de tendre vers l’activité physique en général, le recours à la mobilité douce et la prévention en matière de sécurité routière dans les écoles. "Les autres projets en ce sens vont perdurer les prochains mois souligne l’échevine. Des animations Pro Vélo sont prévues pour le degré moyen ainsi que des animations d’initiation au vélo ou encore à la draisienne pour les plus petits. Pour les plus grands sont également prévues des sorties vélos dans le village et des animations en sécurité routière avec la Police. En mai, une journée intitulée"Bouger en famille"se mettra en place. Des projets que nous souhaitons continuer à développer au-delà de cette année scolaire". Rappelons que depuis quelques années, la Wallonie poursuit une politique active en matière de sécurité routière, notamment au travers d’actions d’éducation et de sensibilisation en milieu scolaire. L’un des objectifs principaux est de sensibiliser et former les enfants à adopter un comportement prudent, responsable et anticipatif sur la voie publique. Raison pour laquelle des appels à projets sont souvent lancés en ce sens.