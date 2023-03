L’eau, l’or précieux de la commune de Libin

La vente d’eau à Libin se chiffre à un peu plus d’un million d’euros par an, une recette à nuancer puisqu’il faut tenir compte de tous les frais liés à la gestion du réseau. La rénovation des conduites en fait d’ailleurs partie. Alors que Smuid, Ochamps, Transinne et Villance ont plus de 80% voir 90% de leurs conduites en bon état, il y a encore du travail à réaliser à Libin et dans les autres villages de la commune.

Depuis plusieurs années, 36 000 mètres de conduites d’eau ont été remplacés pour un budget qui avoisine les sept millions d’euros. Sans oublier l’investissement dans les travaux de liaisons et dans les installations de production d’eau.

Sécurisation via le centre de production de Bras

Dès cette année, de nouveaux chantiers en matière d’eau vont voir le jour sur la commune. "Il y aura tout d’abord la numérisation de l’ensemble des conduites d’eau, souligne Manou d’Almeida. Des conduites seront également remplacées dans diverses rues du village de Glaireuse, dans la rue Batti-du-Foi d’Anloy et l’extension du réseau d’eau à Villance via liaison vers les Demoiselles verra le jour."

Bien que la Commune ait toujours pu limiter au maximum les problèmes d’approvisionnement en eau ces dernières années, un partenariat avec la SWDE est indispensable.

À terme, une sécurisation venant du centre de production de la SWDE situé à Bras verra le jour, entièrement à charge de la Société wallonne des eaux (SWDE). "En attendant cette nouvelle liaison prévue dans quelques années, il est essentiel de pouvoir compter sur leur soutien en cas de besoin, souligne la bourgmestre Anne Laffut. Pour rappel, toutes les pistes ont été explorées au fil des années pour trouver de l’eau sur la commune. À l’exception de deux sources en profondeur à Redu et Ochamps, les autres proviennent des eaux de surface. Au vu des années de sécheresse qui risquent de se présenter, les efforts de la population en matière de consommation d’eau resteront importants."